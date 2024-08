Vigyázat! Kockázatosak lehetnek bizonyos amerikai államkötvények

Az elmúlt évek részvénypiaci ralija mellett a kötvénypiaci befektetések – különösen az amerikaiak – háttérbe szorultak. Ennek az általános hozamemelkedés mellett az is volt az oka, hogy nagyon olcsón lehetett a részvényportfóliókra biztosítást vásárolni például opciók formájában. Így, bár ezt sokan nem tették meg, de fennállt a lehetőség, hogy alacsonyabb kockázati szint mellett olyanok is részvénybe fektessenek, akiknek a kockázati profiljuk alacsonyabb volt.

Egyre több elmélet fogalmazta meg azt az igényt is, hogy az infláció visszatérte miatt az általános kockázatmentes hozam dollárban vagy euróban is a sok évtized alatt megszokottnál magasabb kellene, hogy legyen. Ezért a fejlett gazdaságokban az elmúlt években kevés, inkább csak rövid távú befektetési lehetőség volt a kötvénypiacokban általánosságban. Az egyetlen kivétel talán a „high-yield”, magas kockázatú kötvényosztály volt, ennek korrelációja azonban inkább a részvényekkel mutat együttmozgást.

Fotó: Alexskopje

Bár most a világ kötvénypiacai általánosságban jó beszállási lehetőséget kínálhatnak hosszú távon, érdemes megfontolni, hogy milyen egyedi kötvényt, ETF-et vagy kötvényalapot választunk.

A BlackRock elemzése szerint túlságosan egyértelműnek látszanak most a kötvénypiaci folyamatok, és ez óvatosságra ad okot. Bár a piac biztosra veszi és be is árazta az Európai Központi Bank és a Federal Reserve kamatcsökkentését szeptemberben, és további lazításokat jelez előre tengeren innen és túl, a középtávú kép már nem ilyen világos. Az amerikai elemzőház szerint

az inflációs nyomás, jó részben a magasabb költségvetési hiányok miatt, továbbra is velünk marad globálisan,

ezért az elvárt kockázatmentes hozam továbbra is magasabb lehet, mint a koronavírus-járvány előtti időkben. Ezért érdemes azokat a térségeket preferálni, ahol az infláció alacsony maradhat, és a növekedési kilátások csökkenése miatt nagyobb nyomás van a jegybankon, hogy csökkentse az irányadó rátát.

Kamat – maradhat?

Hiába árazza a piac, a zéró kamatok kora végérvényesen lezárult. Ennek jó példája volt a japán jegybank múlt heti kamatemelése. Az ezt követő likviditási és eszközátcsoportosítás arra figyelmeztet, hogy a hosszú távú kilátások még homályosak, és nem biztos, hogy a korábban megszokott módon mozog majd a tőke világszerte. A vártnál magasabb múlt heti amerikai munkanélküliségi adatok közlése után megnőtt az érdeklődés például az amerikai kötvények iránt is, de jelentős változásokat figyelhettünk meg a hozamgörbe alakjában. Nem a legmagasabb kockázatú, leghosszabb hátralévő futamidejű szegmens hozta ugyanis a legnagyobb hozamot.

A BlackRock szerint ezért

az Egyesült Államokban még akkor is érdemesebb a hozamgörbe rövidebb végén befektetéseket keresni, ha a piaci várakozások tovább fokozódnak az év végéig várható kamatcsökkentési ütemmel kapcsolatban.

Bár most 50 bázispontos monetáris lazításban reménykedik a piac egy munkaerőpiaci adat alapján, ez a szentiment gyorsan megváltozhat.

A BlackRock egyenesen arra számít, hogy az amerikai hozamgörbe hosszú vége még emelkedhet is, ami árfolyamcsökkenéssel járna. Ezt arra alapozzák, hogy a hosszú távra befektetők magasabb kompenzációt várnak majd el a megnövekedett kockázat miatt. Az is előfordulhat, hogy a változásokra hirtelen okot adó munkaerőpiaci adatot a jövőben lefelé módosítják. Komoly kockázat, hogy Amerikában az idei választási év, amelyben – és valószínűleg jövőre is – a fiskális deficit tovább fog növekedni. A BlackRock véleménye szerint az amerikai kötvénypiaci kibocsátás csak növekedni fog a finanszírozási igény következtében, és a piac nehezen tudja majd felszívni a többletkibocsátást, és ez a hosszú oldalon hozamemelkedésben csapódhat le.

Ennek és más folyamatoknak a következtében az elemzőház logikája szerint a Federal Reserve módosíthatja mérlegének összetételét. Az amerikai jegybank továbbra is a hazai kötvények jelenős vásárlója, 2023-ban a 10 és 30 éves kötvények vásárlásainak 10 százalékát adta. A Fed az elmúlt évben a piacra bocsátott 10 év feletti szegmens 30 százalékát tartotta mérlegében a BlackRock számításai szerint. Arra is figyelni kell, hogy az elmúlt hónapokban megváltozott a vevők személye is: míg a külföldi vásárlók háttérbe szorultak, az amerikai háztartások nagyobb mértékben halmozzák fel az amerikai államkötvényeket. Mindez számos kockázatot hordoz az amerikai hozamgörbe hosszú végét illetően.

Amint a felsorolt példákból láthatjuk, nem egyszerű most a kötvénypiaci befektetés. Bár alapjában a globális kamatcsökkentési hullám ismét lehetőséget biztosít a szegmensben,

érdemes szakértőre hallgatni, és a kötvény eszközosztályon belül is diverzifikált, profik által aktívan kezelt kötvénybefektetési alapba fektetni.

Érdemes a kiválasztásban arra is figyelni, hogy a múltbeli, különösen a rövid távú hozamok nem jelentenek indikációt a jövőre nézve.