A Wall Street most a növényeket utánzó ipari fotoszintézisre fogad

Eddig úgy tűnt, kész csőd a zöldülés a bioüzemanyag-gyártásban. Ám most mégis egy ipari fotoszintézist végző startup gyűjtött 645 millió dollárt a befektetőktől, hogy tiszta üzemanyagot gyártson a repülőgépek sugárhajtóműveihez.

Megoldás a fotoszintézis? Fotó: NurPhoto via AFP

Az immár egymilliárd dollárnál is többet érő Twelve olyan kémiai eljárást alkalmaz, amely

utánozza a növényi fotoszintézist, hogy a fosszilis tüzelőanyagoknál sokkal alacsonyabb kibocsátású sugárhajtómű-üzemanyagot állítson elő.

A Wall Street most olyan kémiai eljárásokra fogad, melyek szén-dioxidot, vizet és megújuló villamos energiát alakítanak át tiszta üzemanyaggá.

Ennek a kémiai technológiának esélye van arra, hogy helyettesítse a fosszilis tüzelőanyagokat

– mondta Zachary Bogue, a DCVC kockázatitőke-társaság társügyvezető partnere.

Akár 90 százalékkal alacsonyabb kibocsátás?

Bár a légitársaságok már most is alkalmaznak bioüzemanyagokat, melyeket hulladékolajból vagy növényekből állítanak elő, de az ezekhez való hozzáférés korlátozott. Drága a bioüzemanyag, és nem is termelnek eleget belőle. Ráadásul a tiszta üzemanyagot gyártó cégek a mesterségesintelligencia-fejlesztések nyomán elszaporodott adatközpontokkal versenyeznek az energiaforrásokért az Egyesült Államokban, amit már nem bírnak el az atomerőművek és a megújulók. A fosszilisenergia-termelés meg paradoxon lenne.

Jól példázza a piaci helyzetet, hogy az alternatív sugárhajtómű-üzemanyagok korlátozott elérhetőségére hivatkozva törölte 2030-as kibocsátási célját az Air New Zealand légitársaság.

Azonnal felkeltette az érdeklődést a Twelve üzemanyaga, melynek kibocsátása akár 90 százalékkal alacsonyabb lehet, mint a hagyományos sugárhajtómű-üzemanyagoké. Az Alaska Airlines és az európai légitársaságok egy csoportja, köztük a British Airways már le is kötötte az első szállítmányokat.

Persze

mindez csepp a tengerben,

hiszen a Twelve tervezett üzeme, mely jövőre indul, évi 50 ezer gallont termelhet, miközben a sugárhajtóművek éves üzemanyagigénye 100 milliárd gallon.