Indul a kamatcsökkentés – nyomás a részvényekből a kötvényekbe!

Hosszú lejáratú állampapírok – három legyet egy csapásra

A kötvényekbe történő (részbeni) átsúlyozás nemcsak a bizonytalan részvénypiacból menti ki a befektetőket, de lehetőséget kínál számukra a fix kamat biztosítására és a részvények nyereségpotenciáljával versenyző árfolyamnyereség elérésére is, hiszen ha kellően hosszú futamidőt választunk, akkor a kamatok csökkenése a pozíciónkat akár jelentősen felértékelheti. Minél hosszabb a futamidő és minél jelentősebb a kamatok csökkenése, annál nagyobb a hozam lehetősége. Természetesen a folyamat visszafelé is hat: ha a kamattrend változna és ismét emelkednének a ráták, az negatívan hatna a kötvényekre. Véleményem szerint azonban az utóbbi esélye kisebb, ugyanis a ciklus azon szakaszába értünk, amikor a gazdaságok (és a fogyasztás) élénkítése immár szükségszerű, erre pedig a monetáris lazítás lehet a jó válasz.

Melyek a konkrét befektetési célpontok?

A portfólióátrendezés célját jól szolgálhatja, ha a részvények súlyát a portfólióban 30-50 százalékkal csökkentjük, és helyettük államkötvényeket vásárolunk. Forintban – magas árfolyam-potenciállal – például a Zöld Magyar Államkötvény 2032/G kötvényt látom érdekesnek, jelenleg körülbelül 5,90 százalékos hozamon.

A forintban kibocsátott papírok jellemzően ingadozóbbak, így a hosszabb futamidejű papírok vétele kockázatosabb a devizás papírokénál,

de a 2041/A és a 2051/G jelű sorozatok is érdekesek, ha magasabb hozam-kockázat karaktert szeretnénk (mindkét papír 6,00 százalék feletti éves hozamon érhető el). Euróban érdemes megfontolni a 2066-os lejáratú belga államkötvényt (Belgium Kingdom 2,15 százalék, 2066, 3,00 százalék feletti éves hozammal), míg dollárban például a ROMANI 4,00 százalék 02/14/2051 román államkötvényt (6,00 százalék körüli éves hozamon) és a REPUBLIC OF POLAND 5,50 százalékos, 2054 lengyel államkötvényt (5,00 százalék feletti éves hozammal). Fontos megjegyezni, hogy egy magasabb ingadozással járó tőkepiaci korrekcióban a forint is gyengülhet, így a devizaarányt is érdemes lehet emelni a megtakarítási állományokban.

Összefoglalásként elmondható, hogy a részvénypiac esetleges, rövid távon megvalósuló árcsökkenése alapvetően a túlértékeltség miatt lehet reális. Teljes részvénypiaci trendforduló csak egy váratlan és globális esemény okán fordulhat elő, így a részvényárakban a várható csökkenést inkább átmenetinek – de markánsnak – látom. A kötvények középtávú kilátásai jobbak, mivel áremelkedésben a részvénypiac mögött kullognak, így a portfóliók jövedelmezőségének fenntartása miatt érdemes lehet átgondolni a szerkezetváltást.