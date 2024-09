Luxusipar: mélyütést kapott a Burberry és a Tiffany

Újabb csapás érte a Burberryt, a cég gyatra üzleti teljesítménye és zuhanó piaci értéke miatt elvesztette 15 éves tagságát a londoni tőzsde elitklubjában, azaz a szerdai aktuális revízión kiesett a legértékesebb száz brit tőzsdevállalat alkotta FTSE 100 indexből. Ez nagy meglepetést már nem okozott: a luxusipar brit ékkövének részvényárfolyam 1,5 százalékkal esett csupán, ennyit tapasztott hozzá az év eleje óta felhalmozott 55 százalékos mínuszához.

A luxusipar bevétele folyamatosan csökken, ezt a Burberrynék stratégiai baklövésekkel még fokozni is tudták / Fotó: Sorbis

A 168 éve alapított luxusdivatház megreformálása most a júliusban kinevezett Joshua Schulmanra vár. Tíz év alatt vele együtt már a negyedik vezérigazgatóját fogyasztja a cég, és igen valószínű, hogy a termékpalettát megszabó kreatív igazgatók közül is jön majd a negyedik, bár a korábbi vezér, a 2022 márciusában kinevezett Jonathan Akeroyd „embere”, Daniel Lee még tartja a frontot.

A luxusipar vezéráldozatokat követel

Most épp az ő ízlése az irányadó, de a szeptember 16-án induló londoni divathéten debütáló legújabb kollekciójának fogadtatása minden bizonnyal meghatározó lesz a karrierjére nézve – írja a Bloomberg.

Ám szakértők szerint ebben a szakmában az új seprűhöz új lapát is jár, vélhetően a Michael Korstól érkezett amerikai Schulman is hozza majd a saját emberét. A kudarcos üzletpolitikában részes Gerry Murphy elnök széke is erősen billeg. A nagy kérdés azonban az, hogy a cég képes lesz-e elengedni a legnagyobb luxusdivatházakhoz, – mint

a Louis Vuitton

és a Hermes

– való felzárkózást célzó stratégiát, képes lesz-e megújulni és termékpalettájának felfrissítéssel új vevőket magához vonzani.

A korábbi vezérigazgatók a luxusdivat arénájába repítették a Burberryt, de ott nem tudott gyökeret ereszteni, mert alapvetően nem ez a legbritebb divatcég igazi DNS-e

– hangsúlyozta Fabio Becheri, a Guccinál tapasztalatot szerzett független marketing-tanácsadó. A Burberrynek meg kell találnia saját identitását, és akkor ismét növekedési pályára állhat, ebben a vásárlóközönség megfiatalodása is fontos szerephez juthat Becheri szerint.

Öngólt lőttek a túlárazásokkal

A Burberry gyorsan apadó eladásait és profitját a tradicionális brit stílusjegyeket hordozó felsőruházattól való elszakadás, a cégtől szokatlan táska- és cipőkínálat erőltetése váltotta ki azzal együtt, hogy a termékpalettát durván felülárazták, s erre már a törzsközönség sem volt vevő.