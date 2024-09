A Midea felforrósította a fagyos hangulatot Hongkongban

A Midea nevét Magyarországon még nem sokan ismerik, holott a kínai háztartásigép-gyártó társaság szép csendben a világ legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává fejlődött ebben a szektorban. A jelenleg 62,7 milliárd dollárra beárazott társaságot is egy kínai cég követi a sorban, a 32,6 milliárd dollárt érő Gree elsősorban a légkondicionálóiról ismert hazánkban.

A Midea csoport értékét növeli, hogy hozzá tartozik a német Kuka robotikai óriásvállalat is /Fotó: AFP

Természetesen a harmadik helyen is kínai versenyzőt találunk, a szlovén Gorenje tulajdonosát, a Haiert, amely az okosotthonokra optimalizált készülékek gyártása felé vette az irányt. Bár ők nemrég még világelsőnek számítottak, ma már „csak” 31 milliárd dollárra taksálja őket a piac. Igaz, más lehetne az erősorrend, ha a dél-koreai fehérárupiac két kiemelkedő társasága,

a Samsung

és az LG

is szerepelne rajta, de ők csoportszinten képviselik magukat a szöuli tőzsdén. A Midea viszont éppenséggel újabb tőzsdét célzott meg, és újabb forráshoz jutott a hongkongi börzén most végrehajtott részvénykibocsátással.

Elkapkodták a Midea részvényeit

A társaság 54,80 hongkongi dollárra árazta be a részvényeit, melyek értékesítésével négymilliárd amerikai dollárt zsebelhetett be. De a befektetők is dörzsölhetik a tenyerüket – egyelőre –, mert a keddi hongkongi kereskedési debütálásakor 9,5 százalékkal lőtt ki a részvényárfolyam.

A Midea 565,9 millió részvényt értékesített, ennek a 6 százaléka már az első napon gazdát cserélt, ezzel a debütánsé volt kedden a legnagyobb forgalom a távol-keleti börzén. A befektetőknek persze kedvet is csinált a Midea azzal, hogy a bevezetési árat a másik, a sencseni tőzsdén jegyzett részvényárfolyamához képest 20 százalékos diszkonttal adta.

A Midea 62,7 milliárd dollárt érő óriásvállalattá fejlődött / Fotó: Imaginechina via AFP

Azaz még most is lehet keresni a részvénnyel. Megjegyzendő, hogy a sanghaji és a sencseni börzén jellemzően magasabban jegyzik ugyanazon kínai cég árfolyamát, mint Hongkongban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Midea menet közben megemelte a kibocsátandó részvények mennyiségét.

Az intézményi befektetőknek szánt papírokra nyolcszoros, a lakosságiakéra 5,3-szeres volt a túljegyzés.

Ez ma már jelentősnek mondható, bár az évtized elején nem volt ritka a százszoros túljegyzés az akkori IPO-dömpingben. Az Alibaba csoport fintech cégének, az Ant Groupnak a tervezett tőzsdei bevezetését is ilyen érdeklődés övezte, ám a Jack Ma alapító-vezérigazgató által a pekingi vezetésnek címzett, kritikus mondatok apropóján a hatóságok nem engedélyezték a műveletet, s elindították az évszázad tisztogatását a hirtelen túl nagyra törő kínai technológiai cégek körében. Egyszersmind agyoncsapva azok tőzsdei árfolyamát.