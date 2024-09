A Revolut saját kriptopénzt tervez és másfél milliárdos új piacra lép

Hivatalosan nem közölték, de a fintech szolgáltató Revolut, amely Magyarországon is erős piaci jelenléttel rendelkezik, közel áll a saját stablecoin kibocsátásához – jelentette egy kriptopiaci szakportál. A Magyarországon már másfél millió ügyféllel rendelkező szolgáltató más irányban is tovább terjeszkedik a világban, hatalmas új piacokra lépne be.

A Revolut régóta demonstrálja, hogy a kripto nagy barátja, és lehetőségeket lát ezen a piacon / Fotó: Shutterstock

Az innovatív Revolutról annyit eddig is tudni lehetett, hogy a kriptopiac barátja, a CoinDesk cikke szerint a cég egy szóvivője annyit jelzett: kínálatot bővítenének ebben a szegmensben, és az egész kriptoközösség számára szeretnének biztonságos kikötővé válni. A cég már kínál kriptokereskedelmi szolgáltatást.

A lap négy jól értesült, név nélkül idézett forrása szerint a Revolut felzárkózna a PayPal, a Ripple és a BitGo mellé, és előrehaladott állapotban van a saját stablecoin kibocsátását lehetővé tevő fejlesztése.

A határok nélküli bankolásba vetett hitünknek jelentős részét képezi a kripto, és küldetésünk, hogy a kriptoeszköz-szolgáltatásokban a legbiztonságosabb és legelérhetőbb szolgáltatóvá váljunk

– válaszolta a tudakozódásra e-mailben a szóvivő. A Revolut alkalmazásban egyébként már évek óta lehet adni-venni kriptodevizákat, májusban pedig a kifinomultabb piaci résztvevők számára külön kereskedési platformot is létrehoztak.

A Revolut akkora piacot céloz, mint a magyar GDP fele

Nem csak a Revolutot vonzza a hatalmas nyereségekkel kecsegtető, 119 milliárd dollár (42 ezermilliárd forint, a teljes magyar éves nemzeti össztermék fele) körüli összértékű stablecoinpiac, amelyen jelenleg a Tether USDT-je a domináns, erre a profitra sokan pályáznak. A második legnagyobb, de már sokkal kisebb stablecoin a Circle USDC-je.

A PayPal tavaly kezdte el a kibocsátást, a Ripple a következő hetekben csatlakozik, a BitGo pedig ezen a héten a szingapúri Token2049 konferencián jelentette be, hogy jönnek ők is.

Az ilyen tokeneket valamilyen „valós” eszközhöz szokták kapcsolni, például gyakran vásárolnak mögéjük állampapírokat, ami biztos kamatbevételt és profitot hoz a szektorba lépő vállalatoknak. A tether ez év második felében 5,2 milliárd dollár (1840 milliárd forint) nyereséget termelt.