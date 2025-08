Monumentális vasútvonal épül az ópium országában

Közel egy évtizede tárgyalt Üzbegisztán, Afganisztán, valamint Pakisztán a mintegy 650 kilométer hosszú, közös vasúti korridor létrehozásáról, és a július utolsó napjaiban látott fejlemények alapján úgy tűnik, megvalósulhat a régió szempontjából kiemelkedően fontos vasúti összeköttetés. A három ország közlekedésért és infrastruktúráért felelős miniszterei július 17-én Kabulban írták alá az ezt megalapozó keretmegállapodást. A gigantikus beruházás megvalósulásával a mostani több mint egy hónapról néhány napra csökkenhet a szállítási idő, ami ahhoz kell, hogy a pakisztáni kikötőkből Üzbegisztán szívébe érjenek az áruk.

Egy, a volt Szovjetunióban készült, a volt tagköztársaságokban (Üzbegisztánban is) széles körben használt VL80-as típusú mozdony és szerelvény / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Afganisztánon keresztül törhet ki Üzbegisztán az elszigeteltségből

Üzbegisztánnak mint Ázsia közepén fekvő, tengerrel nem rendelkező, földrajzi értelemben némileg elszigetelt országnak kitörési lehetőséget jelenthet a leendő korridor. A 650 kilométer hosszú, Afganisztánon áthaladó vasútvonallal a mostani 35 napról néhány napra rövidülne az az idő, amíg a pakisztáni teherkikötőkből az áru Üzbegisztánba jut.

A kereskedelmi áruként szállított mennyiség éves szinten 300 ezer tonnáról 3 millióra bővülhetne az országok között.

Az összeköttetés az üzbég határnál fekvő Termíztől az afganisztáni Mazari Sharif majd Kabul mellett elhaladva a pakisztáni Parachinarig épülne, ott a pakisztáni vasúti hálózatba csatlakozna be, egészen Karacsiig, Pakisztán legjelentősebb kikötőjéig kiegészítve az összeköttetést.

De a közvetlen kapcsolat megteremtése Afganisztán számára is sorsfordító lehet: azzal legalább részben elhagyhatóvá válhat az áruszállításnak azon része is, amelyben Hairatan városánál a vonatokról jórészt kézi erővel rakodják le afgán férfiak az árut – például tavaly naponta 3500 tonna lisztet és 1500 tonna gabonát –, majd az árukat teherautóra pakolják, hogy átkelhessenek a nehéz hegyvidéki terepen, eljutva Afganisztán minden részébe. A lakosság ellátásában is nagyon fontos készleteknek egy részét az országon belül a vasútvonal későbbi pontján is elég lerakodni.

Afgán gyerekek esti órában Kabul külvárosában – az Üzbegisztánból induló vasútvonal az afgán főváros mellett haladna el / Fotó: AFP

Üzbegisztán számára az összeköttetés azért is kulcsfontosságú, mert jelenleg Oroszországon és Iránon át tud kapcsolatot tartani a nemzetközi piacokkal. A Transz-Afgán vasúti projektre nagy kormányzati várakozásokkal tekintenek: Jasurbek Choriev, az üzbég közlekedési miniszter az állami televíziónak adott interjújában a „stratégiailag második legfontosabb infrastrukturális projektnek” nevezte a korridort a Kína–Kirgizisztián–Üzbegisztán vasútvonal mögött, melynek alapjait a három ország tavaly nyáron fektette le megállapodásukkal (bár kivitelezése rögtön financiális nehézségekkel nézett szembe). Choriev szerint az áruforgalom fokozatosan növekedhet majd, 2035 és 2040 között összesen 15-20 millió tonnára a korridoron.

A Transz-Afgán vasúti összeköttetés megteremtése legalább öt éven át tart majd, költségét 4,6 milliárd dollárra, azaz mintegy 1500 milliárd forintra teszik.

Üzbég kormányzati források szerint a kivitelezés még idén megkezdődhet, bár a munka nem lesz könnyű:

több mint 300 vasúti hidat és

legalább öt hosszú alagutat kell kiépíteni a szerelvények számára.

Van azonban más természetű kihívás is a vállalkozásnál: az, hogy a vasútvonalat a megtépázott Afganisztánon át kell megépíteni.