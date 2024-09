Tovább szárnyal a pesti tőzsde: nincs megállás, sorra dőlnek a csúcsok

Az elmúlt napok után már nem is meglepő, hogy ismét újabb történelmi csúcson zárt a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX, amely 0,71 százalékos erősödés után 74 905 ponton fejezte be a kereskedést.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

A vezető papírok közül az OTP sincs már messze a 2021. novemberben elért 19 400 forintos csúcsától, miután a kereskedés végére 1,06 százalékos erősödéssel 19 150 forintot értek a bank részvényei.

Tovább menetel új csúcsokat meghódítva a Richter, melynek jegyzése átlépte a 11 ezer forintos álomhatárt, és 1,27 százalékos drágulás után 11 130 forintos új csúcson zárt.

A cég árfolyamát az Erstétől kapott új, 12 695 forintos célár is felfelé húzhatta.

Az OPEC+ várható decemberi kitermelésbővítése ugyanakkor nem tett jót a Mol árfolyamának, ám a magyar olajtársaság a nemzetközi olajárak 2 százalékot meghaladó zuhanása ellenére is csak 0,07 százalékot esett, és 2674 forinton zárt.

A Magyar Telekom nem tudta megőrizni a nap elején elért 1,5 százalékos erősödését, a nap végére az árfolyam visszatért az 1048 forintos tegnapi záróértékhez.

Világszerte optimisták a tőzsdék

A pesti tőzsde szárnyalását a nemzetközi hangulat is segítette, hiszen 1 százalék feletti pluszt ért el mind a frankfurti, mind a párizsi, mind a londoni tőzsde, de nem maradt el ettől lényegesen az Eurostoxx 600 csütörtöki teljesítménye sem, és a tengerentúlon is zöldben nyitottak a tőzsdék. A piacok optimizmusát a kínai élénkítőcsomag is tüzelhette.

A forintra ugyanakkor nem ragadt át a piacok optimizmusa, hiszen a magyar fizetőeszközből 396,4-et kellett adni egy eurórért délután 5 óra körül, miután az euró több mint egy forinttal drágult szerdához képest. Azonban mivel az euró a dollárral szemben erősödni tudott, a zöldhasú ára nem változott lényegesen, 354 forintba került.