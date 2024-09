Újult erővel törhet magasabbra a Nasdaq 100

Változó irány látható a nemzetközi részvénypiacokon az elmúlt hónapokban, érezhetőbb visszaesések után felpattanások jönnek, de új csúcsra így sem tudott feljutni a Nasdaq 100 index. A 2010-es évtized alapvetően a technológiai részvények felülteljesítését hozta el, a befektetők pedig sokszor inkább már a Nadsaq mozgását figyelték az S&P 500 helyett. Ehhez képest tehát érdekes, hogy az S&P 500 már új csúcsra ért, miközben a Nasdaq 100 relatíve messze van ettől.

Újult erővel törhet a magasba a Nasdaq 100 index / Fotó: AFP

Kérdéses persze, hogy meddig. Alapvetően két forgatókönyv lehet reális:

az egyik, hogy a szélesebb piac után a technológiai papírok is erőre kapnak, a Nasdaq pedig képes lesz 21 ezer pont fölé erősödni.

A másik szerint a volatilitás tartósabban velünk marad, ez pedig oldalazásban ölt majd testet a részvényeknél.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed erős kamatcsökkentéssel indította a lazítási ciklust, ami üzenetértékű a gazdasági kihívások komolysága tekintetében. Ugyanakkor az erőteljesen csökkenő hozamkörnyezet a részvények számára nem jelent rossz hírt, a Nasdaq 100 kapcsán pedig kedvező lehet a technológiai cégek árazásának is, hasonlóan az előző évtizedhez. A vártnál nagyobb kamatvágás a piacon is pozitív fogadtatásra talált, ehhez képest a Nasdaq 100 alulteljesítése sem biztos, hogy tartósan fennmarad.

Egyelőre az látszik, hogy 3 hónappal ezelőtti szintjén áll az index, noha idén így is 18 százalékos plusznál jár, ami szép eredménynek számít historikusan is.

Technikailag közben tesztelésre került a 200 napos mozgóátlag, egyszer határozottan, majd szeptember elején csak közelítette ezt az index. Tartós törés viszont egyelőre nincsen, augusztus 5-én napon belül éles fordulattal zárt a szint felett a Nasdaq 100, ami középtávon is megnyugtató hír lehet. Némileg a 2018 eleji helyzetre hasonlít ez most a piacon: megnövekedett volatilitás, de stabil a 200 napos mozgóátlag.

A Nasdaq 100 kilátásai tehát nem festenek annyira rosszul. Az S&P 500, de még a DAX is csúcsközelben mozog, miközben a globális monetáris politika egyre lazább, a makroadatok pedig bár romló tendenciát mutatnak, összességében így sem nevezhetőek rossznak. A lemaradó indexet így érdemes lehet figyelni, technikailag is szép fordulaton van túl, és a vezető komponensek is egyre szebb mozgásokat mutatnak az utóbbi hetekben.