Otthon Start program: minden várakozásnál szélesebb új kör járhat jól

A nemzetközi összevetés alapján az euróövezeten kívül az unióban Lengyelország és Magyarország mellett Romániában és Csehországban a legmagasabb az átlagos lakáshitel-kamatláb. Bulgária a kivétel, de egyébként is látható, hogy a déli országokban jellemzően alacsonyabbak a lakáshitelkamatok.

Tény ugyanakkor az is, hogy a lakossági hitelpiac az Otthon Start nélkül is szépen muzsikál. Mint arról a Világgazdaság írt, az év első felében az új szerződések összege meghaladta a 809 milliárd forintot, amelynek alapján – főleg az új konstrukció ismeretében – biztosra vehető, hogy idén sikerül majd túlszárnyalni a 2024-ben mért, 1351 milliárdos volument, ráadásul abban is egyetértés van a szakértők között, hogy a fix kamatozású hitel a lakásépítések számát is megugrasztva pörgetheti tovább a gazdasági motort.