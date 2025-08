Száguldó árak a Hungaroringen: 14 ezer forintos hamburger, 7 ezer forintos gírosz – kiakadtak a külföldi szurkolók

Hatalmas a kínálat a Hungaroringen a magyaros fogásokból, ilyen például a lángos, a sült kolbász vagy a különleges hun-dog, de a görög saláta is népszerű az egyéb olyan street food ételek mellett, mint a hamburger, a gírosz és a hot dog. Megnéztük, milyen árak mellett lakhatunk jól a tegnap elrajtolt hazai Forma–1-es futamon.

Az árak is száguldanak a Hungaroringen / Fotó: NurPhoto via AFP

Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy az a szurkoló, aki nem akar költeni, bevihet a pályára fejenként fél liter vizet és három darab szendvicset. Ám aki megéhezik, az számítson arra, hogy a nagy zenei fesztiválok áraival vagy még annál is nagyobb költségekkel kell számolnia. Összesen három helyen lehet lángost is kapni, de nagyon népszerű a pirított hagymás hun-dog is és a bőséges tálak, mint a zöldséges csirke vagy a csülök pékné módra. Aki könnyebb ételre vágyik, az sem marad éhes,

görög saláta

és cézársaláta

is kapható, a vegetáriánusok pedig rántott hagymakarikát és rántott sajt közül választhatnak. A Mindmegette megtalálta a Hungaroringen a legdrágább ételt, ami nem más,

mint a háromhúsos, extrasajtos óriás hambuger, amely 14 800 forintba kerül.

„Évek óta üzemeltetünk vendéglátóegységet a Magyar Nagydíjon. Naponta többször is sütünk, hogy minden friss legyen, és cseréljük az árut. Arra törekszünk, hogy olyan ételeket áruljunk, ami a magyarok és a külföldi szurkolók ízvilágának is megfelel. Nálunk mindig van rántott húsos szendvics és sült kolbászos óriásbagett” – mesélte Bellovicz Bernadett, az egyik egység tulajdonosa a lapnak. Listát is készítettek arról, hogy mennyibe kerül jóllakni és szomjat oltani:

Hungaroring árlista

Ételek:

hun-dog pirított hagymával: 7500 forint

gírosztál: 7900 forint

gíroszpitában: 4700 forint

saslik: 7000 forint

görög saláta: 4500 forint

rántott sajt: 4900 forint

csülök pékné módra: 7400 forint

csirkenuggets: 4900 forint

hamburger: 6500 forint

óriáshamburger: 14 800 forint

zöldséges csirke: 7200 forint

Italok

limonádé: 2100 forint

üdítők 1500 forint/fél liter

ásványvíz 900 forint/fél liter

sör: 2400 forint

alkoholmentes sör: 2000 forint

Az Express szerint a szurkolóknak irtózatos összegeket kell fizetniük azért, hogy jól tudjanak lakni a verseny alatt. A lap szerint a Magyar Nagydíjra érkezők kénytelenek elképesztő árakat kicsengetni a pálya körüli ételárusító standoknál.