Karnevál a Carnival fedélzetén

A pozitív hírek ellenére meg kell jegyezni, hogy a Carnivalnak továbbra is magas az eladósodottsága, a Net debt/ EBITDA ~4,7x, azonban a csökkenő kamatlábak és az emelkedő nyereség miatt a társaság fokozatosan építi le az adósságát.

Amellett, hogy szektorális növekedést várnak a legnagyobb elemzőházak és bankok is, a Citi 12 hónapos célárfolyama 28, a Barclaysé 26, de a JPMorgan-é is 25 dollár, azaz a jelenlegi 20 dolláros jegyzéstől számítva is 15-40 százalékos emelkedési lehetőség van a vállalat részvényeiben.