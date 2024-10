Magyar Telekom: bika célár érkezett, 50 százalékos hozam lehet még a papírban

Óriási felértékelődési lehetőséget lát a Magyar Telekom részvényeiben a Concorde, amely minden eddiginél magasabb célárat határozott meg a hazai távközlési papírra.

Folytatódhat a Magyar Telekom részvényeinek elképesztő ralija a Concorde szerint /Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar brókerház 273 forinttal toldotta meg eddigi árfolyamvárakozását, 1513 forintra taksálva a Magyar Telekom-részvények értékét. Ez 40 százalékos ralit jelenthet a következő egy év során a jelenlegi szintről, ennek tükrében pedig továbbra is vételre ajánlott a papír.

Osztalékban is erős a Magyar Telekom

Ráadásul, ahogyan azt a modellfrissítést készítő Karikás Krisztián részvényelemző kiemelte, a jövő évben fizetendő osztalékkal együtt 51 százalékos hozamlehetőséget rejt a magyar blue chip részvény.

A Concorde részvényenként 117 forintos osztalékkal kalkulál 2025-ben, ami igencsak vonzó, 11 százalékos osztalékhozamot jelent az aktuális kurzus mellett.

Ennek a korábban vártnál is jobb 2024-es teljesítmény alapozhat meg, az adózott nyereség ugyanis 152,2 milliárd forintra nőhet idén, túlszárnyalva a társaság vezetőségének 25 százalékos bővülést előrevetítő, 150 milliárd forintos előrejelzését is. A brókercég az EBITDA AL tekintetében is jókora, 30 százalékos növekedésre számít. A távközlési különadó kivezetése 36 milliárd forintos megtakarítást jelenthet 2025-ig, jelentősen javítva az EBITDA-marzsot. Noha az itthoni infláció mérséklődni látszik, a Concorde szerint a társaság a jövőben is folytatja az inflációkövető díjkorrekciókat.

Egybehangzó vélemény: venni kell a telekom részvényt

A magyar brókerház 1513 forintos célára messze a legmagasabb a telekom részvényt követő elemzők között. Az LSEG adatbázisában szereplő, öt befektetési szolgáltató árfolyam-várakozását átlagoló konszenzusos célár 1268 forint, ami 15 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. A szakértők körében teljes az összhang a tekintetben, hogy venni kell a Magyar Telekom papírjait.

A részvényárfolyam fél százalékkal erősödött szerda délelőtt, az év eleje óta pedig már 62,5 százalékos árfolyam-emelkedésnek örülhetnek a befektetők.