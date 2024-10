Itt lehet a potenciális belépési pont az OTP részvényeinél

A múlt heti amerikai munkaügyi adatok megnyugtatták a befektetőket, amire még a budapesti parketten is felpattantak az árfolyamok. A vártnál erősebb amerikai munkaerőpiac viszont lassabb kamatvágási periódust körvonalaz a Fed számára, amit a szintén erősödő amerikai állampapír hozamok jeleztek, nehogy az infláció újra megerősödjön. Közben a magyar iparról sajnos nem kaptunk megnyugtató híreket.

Az OTP részvényében 15 százalékos felértékelődési potenciál van / Fotó: Shutterstock

OTP

Az OTP-részvény korrekciója során az árfolyam visszacsúszott az 50 napos mozgóátlagig, pénteken innen vett újabb lendületet. Az elemzői célárak konszenzusa 21 306 forint, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 14,86 százalékos felértékelődési lehetőség, így a mostani árfolyam-korrekciót felfoghatjuk egy potenciális belépési pontként is.

A technikai indikátorok sem túlvettséget, sem túladottságot nem mutatnak, az árfolyam az emelkedő trendcsatorna alsó részében, az 50 napos átlagár felett van, az emelkedés várhatóan tovább folytatódik.

Richter

A Richter-részvények továbbra is szépen erősödnek, a múlt heti korrekció csak a 20 napos átlagig tartott, de pénteken már felette zárt a papír. A technikai indikátorok továbbra is vételi erőt mutatnak, töretlen a bizalom a befektetők részéről. Időközben érkezett egy kedvező céláremelés is egy hazai elemzőháztól, amely megerősítette, hogy a növekvő gyógyszer-értékesítés, a legutóbbi felvásárlási hatások, a jobb pénzügyi eredmény, a kedvező devizahatás, a 2024-re várthoz képest kedvezőbb adóteher mind pozitívan befolyásolja a gyógyszergyártó értékteremtő képességét.

Az elemzői konszenzus 11 893 forintig emelte a célárat, így a 9 százalékot meghaladó felértékelődési lehetőség még ad lehetőséget a befektetők számára megvenni a részvényeket.

Mol

A Mol-részvény technikai képe továbbra sem fest szépen, még akkor sem, ha a célár konszenzusa és a részvény jelenlegi árfolyama között közel 29 százalék felértékelődési lehetőség látható. A befektetők lényegében kivárnak a részvénnyel kapcsolatban, hiszen rengeteg történés van az olaj piacán, és az olajipart szélesebb körben is érintő geopolitikai feszültségek és piaci hatások is egyértelműen távol tartják a vételi oldalt.