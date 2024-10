Megőrültek a tajvaniak? Kínai inváziót játszanak a gyerekekkel!

Egymillióan látták a Zero Day (Nulladik nap) című 10 részes tajvani tévésorozat előzetesét, mely egy fiktív kínai támadást mutat be, s novembertől vetítik a szigetországban. A disztópikus televíziós történethez, többek közt, társasjáték is kapcsolódik, mely tartalmas és a gyerekek számára nagyon tanulságos családi programot kínál a tajvaniaknak.

Játék a kínai invázió /Fotó: Zero Day Official

Eddig kerülték a kínai invázió kényes témáját

A Peking által el nem ismert szigetállam szórakoztató ipara és kulturális szektora évtizedek óta kerüli ezt a kényes témát. Most annál szélesebb spektrumot ölelnek fel. A témával való közelmúltbeli kacérkodások között szerepel egy disztópikus regény, amely a Peking által uralt jövőbeli Tajvanon játszódik, aztán egy többkötetes képregény, amely azt festi le, amint

Donald Trump amerikai erőket küld egy invázió visszaverésére,

és egy társasjáték, amely arra hívja a játékosokat, hogy szimulálják a kínai támadással szembeni ellenállást.

A felszínen úgy tűnhet, hogy a tajvani emberek nem érzik a fenyegetést, de a valóságban nagyon is létezik ez a félelem

- mondta Cheng Hsin-mei, a Zero Day producere és vezető forgatókönyvírója. Hozzátéve: az invázióval kapcsolatos tartalmak új hulláma megragadja a tajvani közvélekedés változását.

Már nem csak Washingtonban beszélnek róla

A változás azért érdekes, mert mostanáig csak az Egyesült Államok konfliktusba sodródásától tartó washingtoni törvényhozók beszéltek komolyan egy kínai invázió lehetőségéről.

A tajvani közhangulat változása a növekvő geopolitikai feszültségekkel, a szigetre nehezedő fokozott katonai nyomással és a Peking-ellenesség terjedésével magyarázható, amint a Hszi Csin-ping vezette Kína egyre autoriterebbé válik.

A tévésorozat első epizódja

ott veszi fel a fonalat, amikor a tajvani elnökváltás idején, egy kínai repülőgép lelövése miatt, a Pekingi Népi Felszabadító Hadsereg blokád alá veszi Tajvant. A tőzsde összeomlik, a külföldi kormányok megkezdik polgáraik evakuálását. Kínai ügynökök szivárognak be Tajvanra, s összeesküvést szőnek a foglyok szabadon bocsátására, akik egy ötödik hadoszlopot alkotnak, amely káoszt okoz, miközben a kínai csapatok már a partraszállásra készülnek.