Újra gyengül a forint az amerikai kiskeradatokra

Nagyot zuhant az euró a péntek kora délutáni amerikai kiskereskedelmi adatokra, a múlt hónapban ugyanis 0,4 százalékkal nőttek az eladások, és a szeptemberi kisker bevételeket is felfelé korrigálták a korábbi jelentéshez képest.

Gyengül a forint péntek délután / Fotó: Getty Images

Ha a személygépkocsikat nem vesszük figyelembe, a kiskereskedelmi forgalom persze jóval szerényebb mértékben, mindössze 0,1 százalékkal bővült, ám a The Wall Street Journal által megkérdezett közgazdászok csupán 0,3 százalékos növekedést prognosztizáltak.

A hírre a korábban 1,0585 köröl mozgolódó euró-dollár kereszt egészen 1,055-ig zuhant, s a napon belüli euróerősödésből csak 0,3 százalék maradt.

Az euró gyengülésével párhuzamosan a forint is lejtőre került, az euró eddig mintegy 0,3 százalékkal erősödött a magyar devizával szemben, jelenleg 407,7 forint körül ingadozik a közösségi pénznem kurzusa. A dollár is ledolgozta korábbi mínuszát , és elérte előző napi záróárfolyamát. Aktuálisan, délután 3 óra után 386,5 forintot kell adni a zöldhasúért a bankközi devizapiacon. A hazai deviza gyengült régiós társaihoz képest is.

A vártnál erősebb tengerentúli kiskereskedelmi adatok gyengítik az amerikai jegybank, a Fed újabb kamatcsökkentésébe vetett reményeket, miután Jerome Powell jegybanki elnök csütörtökön már így is megtépázta a befektetők bizakodását.