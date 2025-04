Van még felértékelődési potenciál a Mol részvényben?

A Mol eredménytermelő képességének gerincét és így a részvényt érintő befektetési sztorit is továbbra is – véleményünk szerint az elkövetkezendő 5–10 évben jó eséllyel – az olajkitermelés és a finomítás határozza meg. Ebből kifolyólag a magasabb olajkitermelés, a finomított termékek (üzemanyagok, vegyipari termékek, műanyagok) iránti magasabb kereslet lehet a növekvő eredmény katalizátora, ahová majd becsatlakoznak az olyan új üzletágak, mint a körforgásos gazdaság és az újrahasznosítás. Ezek alapján a Mol eredményére továbbra is legnagyobb hatással az olajár és gázár alakulása, a forint főként dollárral szembeni változása, a finomítói marzsok, leegyszerűsítve a finomítás költsége és a végtermék iránti kereslet különbsége, és az adók alakulása lesz. A 2024-es évet a vállalat történetében már a normális működési pályához való visszatérés jellemezte, azaz az, hogy a Covid–19 miatti lezárások és az orosz-ukrán háború miatti energiakáosz (mint például a nyersanyagárak és villamosenergia-árak magas volatilitása) talán már a múlté, ugyanakkor a jövőben egy hasonló állapotot nem lehet teljesen kizárni.

Az MBH Befektetési Bank Befektetéselemzés területe által publikált, bevezető elemzésünkben a részvény egyéves célárát 3261 forintban határoztuk meg, amely osztalék nélkül értendő. Utóbbi, a Mol igazgatóságának javaslata szerint 220 milliárd forint lehet, amely részvényenként 275 forintot lehet, ugyanakkor ezt a közgyűlésnek még jóvá kell hagynia.

Az utóbbi napokban a Trump adminisztráció által belebegtetett vámháború miatt komoly volatilitás alakult ki a piacokon. Érthető, hogy minden befektető megpróbál reagálni a kialakult helyzetre, azonban a tőzsdei vállalatok fair értékének meghatározása során sokkal több információ és adat szükséges annál, mint amelyek az utóbbi napokban napvilágot láttak. Sőt, sok esetben maguk a vállalatvezetők sem tudták pontosan, hogy az új világrend (?) mit is jelenthet majd a jövőre nézve, érintve például a beruházásokat, a keresletet, a költségeket stb. Az esés természetesen az olaj árfolyamát sem kímélte, amely az egyik legnagyobb hatással van a Mol eredményességére. Ugyanakkor véleményünk szerint az elmúlt pár nap eseménye lassan nyugvópontra érhet, így a fentieket figyelembe véve ajánlásunk vétel. Amennyiben azonban jelentős változás állna be például a menedzsmenti előrejelzésekben, a gazdasági helyzetben, akkor az a modell frissítését teszi szükségessé.