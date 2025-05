Különleges alkalomból csengethetett be az Equilor a BÉT-en

Az Equilor Befektetési Zrt. alapításának 35. évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között indította el a tőzsdei kereskedést Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezérigazgatója és Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója és Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója / Fotó: Arpad Kurucz

Az Equilor mint a BÉT egyik alapítója egyben a legrégebbi független hazai befektetési szolgáltató, az elmúlt harmincöt év során számos magyar vállalkozás tőkebevonását segítette elő, különösen a nyilvános tőkepiacon keresztül, miközben elemzéseivel és szakértelmével több tízezer lakossági befektető döntéseit támogatta a hazai és nemzetközi színtéren egyaránt.

A társaság ez idő alatt a részvényszekcióban mintegy 2,19 millió tranzakciót bonyolított le a magyar tőzsdén, összesen 5115 milliárd forint értékben, emellett egyedüli szekciótagként támogatja a hazai árutőzsdét, ezzel kiemelkedő szerepet tölt be az árupiac fejlesztésében. Az Equilor 2024-es árbevétele 7,8 milliárd forintra emelkedett, míg a kezelt vagyon elérte a 646 milliárd forintot.

Az Equilor szakmai teljesítményét a Budapesti Értéktőzsde több alkalommal is elismerte: az 1990. május 7-én alapított befektetési szolgáltató korábban „Az év csapata” és „Az év tőzsdei hitelpapírkibocsátás-szervezője” díj mellett több alkalommal is elnyerte „Az év befektetési szolgáltatója” elismerést is.

A Budapesti Értéktőzsde egyik alapító tagjának vezetőjeként felemelő élmény a tőzsde csengőjének megszólaltatása. Az Equilor három és fél évtizede nemcsak együtt halad a tőzsdével, hanem aktívan támogatja is a magyar tőkepiac fejlődését, a befektetői kultúra erősítését, a részvénybefektetések népszerűsítését. A következő években is azon dolgozunk, hogy a tőkepiac fejlődéséhez innovatív megoldásokkal járuljunk hozzá

– emelte ki Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Az Equilor kiemelkedő szerepet tölt be a tőkepiac fejlesztésében, a feltörekvő vállalatok tőzsdei megjelenésének elősegítésében. Kívánom, hogy a következő évtizedek is hasonló sikereket és fejlődést hozzanak a társaság számára!” – tette hozzá Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója.