Felpattant a Richter, irány a 11 000 forint

Miután zsinórban kilenc napon át emelkedtek az amerikai részvényindexek, hétfőn mindhárom meghatározó Wall Street-i tőzsdemutató lefordult és 1 százalék alatti veszteséggel zárt. A tengerentúlon már az amerikai jegybank, a Fed szerdai kamatdöntő ülésére készülnek, miközben tovább dübörög az első negyedéves gyorsjelentési szezon. A BÉT-en a Richter kezdett kedden a legjobban, a BUX is emelkedéssel kezdte a napot.

Ázsiába nem gyűrűzött be az enyhén borúsra fordult befektetői haangulat, az összes jelentős tőkepiacon meneteltek aaz indexek.

Az európai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben viszont enyhe mínuszba fordult a DAX és a német technológiai részvényeket követő TecDAX is. A vén kontinensen a befektetők továbbra is Donald Trump amerikai elnök által kivetett importvámokról folytatott globális tárgyalások eredményét várják, ám kedden szavaz a Bundestag Friedrich Merz német kancellárrá választásáról is.

Jól startolt el a Richter

A BUX viszont remekül nyitott, mintegy 0,4 százalékkal, 93 414 pontra emelkedve.

A magyar blue chipek közül a pénteki gyorsjelentésére készülő OTP és Mol mellett szintén pluszban nyitott az idei osztalék szelvényét csütörtökre ledobó Magyar Telekom, valamint a Richter is.

Utóbbi reggel 8-kor jelentette be, hogy a Semaglutide injekció, azaz egy krónikus testsúlycsökkentés kezelésére használt GLP-1 receptor fejlesztésére kötött megállapodást.

Az OTP 0,22 százalékkal, 26 760 forintra,

a Mol 0,2 százalékkal, 3010 forintra,

a Richter 0,7 százalékkal, 10 980 forintra,

míg a Magyar Telekom 0,73 százalékkal 1716 forintra

emelkedett.

A hazai fizetőeszköz némileg gyengült. Az euró reggel 9 körül 404 forint körül mozgott a bankközi devizapiacon.