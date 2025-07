Brutális forgalommal hullámvasutazik a Nyomda

Egymásra találtak a profitrealizálók és a vételi lehetőséget keresők az ANY Biztonsági Nyomda piacán. Hétfőn délelőtt a Nyomda volt a harmadik legforgalmasabb részvény a pesti parketten. A 300 millió brutális forgalom a papír piacán.

Brutális forgalommal adják-veszik a Nyomdát / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Nem nagy a kilengés, de brutális forgalommal adják-veszik a részvényt

Már a múlt héten is feltűnő volt, hogy miként az ANY Biztonsági Nyomda idei meredek felhúzása messze túlmutatott egy hagyományos osztalékralin, úgy a kiárazódás is túlnyúlik az osztalék mértékén. Bár a kisbefektetők is magasan árazottnak tartják a részvényt, mégis vételi lehetőségeket keresnek, újabb növekedési sztorit várva.

Hétfőn aztán elszabadultak az indulatok a pesti parketten.

Az árfolyam előbb 7600 forint fölül 7 ezer közelébe esett, majd 7800 közelébe lendült. Mindezt 300 millió forintot meghaladó forgalommal, miközben ennél nagyobb forgalmat ezen a délelőttön csak az OTP és a Mol produkált. A Nyomda forgalma több mint 100 millió forinttal felülmúlta a Richter és a Magyar Telekom forgalmát.

Rég átlépte a célárakat a kurzus

A társaság közgyűlése áprilisban részvényenként 450 forint kifizetéséről döntött a 2024-es eredményből. A végleges osztalék mértéke ennél is nagyobb, részvényenként 464 forint, tekintettel a saját részvényekre. A szelvényvágás már július 7-én megtörtént, míg

a kifizetés július 15-én kezdődik.

Az idei első fél évben duplázódott a részvény árfolyama. Ám ekkora ralit aligha indokol az 5,6 százalékos osztalékhozam, miként a szelvényvágás után kiárazódott közel 1000 forint is bővebb kilengés volt, mint ami az osztalékból következne.

Hosszabb időtávon az látszik a grafikonon, hogy a korábbi évek osztalékfizetés előtti felhúzásai és kiárazódásai jóval csöndesebbek voltak, mint a tavalyi és az idei mozgások. Különösen meredek emelkedést láthattunk az elmúlt hónapokban, amit az áprilisi tőzsdei vámvihar is alig tört meg. Ezzel a tőzsdei célárak sem tudtak lépést tartani. A Concorde célára 12 havi horizonton 6725 forint, amit már rég átlépett a kurzus.

A fórumozó kisbefektetők vételi lehetőségeket keresnek az eladási hullámokban. Úgy vélik, a Nyomdában mindig van sztori. Itt van mindjárt a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, míg jövőre a választási nyomtatványok kínálnak biztos bevételt.