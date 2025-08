Fontos napok előtt állnak a magyar nagyrészvények

A Trump-vámok újabb bizonytalanságot hoztak a piacra, és a hét végére lényegében még az egyébként jó jelentések és egyéb fundamentális adatok sem voltak elég biztatók, pedig a tech óriások kiváló jelentéseket mutattak be. Az amerikai munkaerőpiaci adatok csökkenést jeleztek a júniusi adatokhoz képest, és a Fed sem változtatott a kamatokon.

A vámok az amerikai jegybank szerint kezdenek megjelenni a lebegő inflációban. Az eurózóna inflációja továbbra is pontosan az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célján áll, ami előrevetíti az irányadó kamatok változatlanul hagyását. Az EKB a továbbiakban is adatfüggő és lépésről lépésre haladó döntéshozatalt ígér, nem kötelezi el magát semmilyen kamatpálya mellett. A legfrissebb adatok szerint a hazai árnyomás enyhül, a béremelkedés üteme is lassul. A kötvényportfóliók visszafogott ütemben csökkennek, mert a lejáró értékpapírok tőketörlesztését már nem fektetik vissza.

A magyar gazdaság az év első felében gyakorlatilag megtorpant: az első negyedévben nem volt érdemi növekedés, és a második negyedév sem hozott felpattanást – ezt maga a gazdasági miniszter jelezte. A kormány most hivatalosan is csak 1 százalékos GDP-bővülést vár 2025-re, míg év elején még 2,5 százalékos várakozást fogalmazott meg. Bár a gazdasági teljesítmény gyenge, a kormány szerint nincs szükség a 2025-ös költségvetés módosítására, mert az adóbevételek jó ütemben alakulnak. A célzott költségvetési hiány 4,1 százalék idén, amelyet a 2024-es 4,9 százalék után szeretnének elérni. Az államadósság szintje várhatóan 74 százalék körül stagnál.

OTP

Az OTP Bank részvényeivel 28 444 forinton kereskedtek pénteken, az elmúlt héten oldalazásban és átlagforgalom alatt. A piac a nyári hangulatban visszafogottan várja a keddi gyorsjelentést. Az indikátorok szerint nincs sem túlvettség, sem túladottság, és kedvező jelentés esetén a piac bízik a további árfolyam-emelkedésben. A várakozások szerint az OTP tartani fogja az erős egyéves teljesítményét, és a magas, 23,4 százalékos sajáttőke-arányos megtérülést. A P/E-értékhez képest mérsékelt rövid távú növekedés és a gyenge bruttó profitmarzsok viszont a gyengülés irányába hathatnak.

A keddi gyorsjelentésben az előrejelzések szerint az EPS 1,019, a bevétel pedig 666,75 milliárd forint lehet.

Ez a várakozás mérsékelt konszolidációt jelez az előző negyedévhez képest, így a piaci reakciók rövid távon kiemelten érzékenyek lehetnek a jelentés részleteire. Az OTP Bank az utóbbi időben a gyors mozgások és az elemzői optimizmus kettősével hívja fel magára a figyelmet. A fair value upside és az erős hozamok miatt a befektetői érdeklődés továbbra is élénk maradhat, de a gyors cash burn és a profitmarzsok középtávon kockázatot jelenthetnek.