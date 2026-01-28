Japán hólabdaeffektus: veszélyes pályán az adósságszolgálat

A japán kötvénypiac hosszú ideig stabil és alacsony volt, 2016–2022 között a 10 éves hozam negatív szinten is mozgott, ezzel egyfajta horgonyként, safe-haven eszközként működött a globális kötvénypiacon. A Bank of Japan (BoJ) a tartós defláció időszakában laza monetáris politikát folytatott, amelynek része volt, hogy jelentős mennyiségű állampapír-vásárlással támogatta a fiskális élénkítést is.

Ueda Kazuo, a Bank of Japan elnöke / Fotó: AFP

Végül a Bank of Japan is elkezdett kamatot emelni, és még nincs itt a vége

Amikor globálisan a jegybankok kamatemelési ciklusba kezdtek, ők még nem emelték a kamatokat. 2022 végén azonban a japán infláció is a jegybanki cél fölé emelkedett, így a BoJ is el tudta kezdeni a monetáris politikai normalizációt: először az eszközvásárlási program leállításával, később a kamatok emelésével. Így most, amikor globálisan már egy kamatcsökkentési ciklus van folyamatban (az EKB részéről már véget is érhetett ez a ciklus), a japánok emelni kényszerülnek.

Az irányadó kamat 0,75 százalékon áll, amely 30 éves rekordot jelent, és további két kamatemelést áraz a piac az idei évre, amivel a japán irányadó kamat 1,25 százalék lehet.

A BoJ eszközvásárlási programjának csúcsán, 2023-ban a japán kötvényállomány 53 százalékát birtokolta, ezzel a legnagyobb szereplő a japán kötvénypiacon. Azzal, hogy a japán jegybank a kamatemelések mellett a QT-programján keresztül csökkenti az állampapír-állományát, a piacon nincs elég vásárló, aki felszívná ezt a mennyiségű kínálatot. A külföldiek aránya enyhén növekszik, de még mindig csak 7 százalék körül van.

Előrehozott választást tart Japán, utána megnőhet a hiány

Ezen folyamatok mellé érkezett még a múlt héten, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök (aki az elődeivel szemben a sokkal lazább költségvetési politika híve) hivatalosan is bejelentette a parlament pénteki feloszlatását, és február 8-ra az előrehozott választás megtartását. Az élelmiszerek forgalmi adójának tervezett felfüggesztése mellett – amely önmagában évi 0,7 százalékos költségvetésihiány-növekedést okozhat – a befektetők más lépéseken keresztül is a költségvetési hiány további növekedését borítékolják, miközben Takaicsi szerint a nominális GDP növekedése miatt nem lesz szükség extra kötvénykibocsátásra.

Az évtizedekig tartó, Japán számára olcsó finanszírozás lehetősége már a múlté,

és a hozamok további emelkedése különösen veszélyes egy olyan gazdaságban, ahol az államadósság szintje kiemelkedően magas. A magas kamatszint gyorsan növeli az adósságszolgálat költségeit, ami a hógolyóeffektushoz vezethet: az egyre nagyobb kamatkiadások újabb hitelfelvételt tesznek szükségessé, tovább növelve az adósságállományt.