Putyin pezsgőt bonthat: India bármennyi pénzt hajlandó fizetni az orosz olajért, amit Moszkva kíméletlenül ki is használ

Még soha nem fizetett India annyit az orosz olajért, miután az Egyesült Államok felfüggesztette a szankciókat a nyersanyaggal szemben. Az Ural olajfajta hordónkénti ára az indiai kikötőkbe érve elérte a hordónként 98,93 dolláros árat az Argus Media adatai szerint. Ez, a szállítási költségeket is magában foglaló ár a legmagasabb, ,mióta Moszkva India felé irányította át exportját, miután megtámadta Ukrajnát.

Az iráni háború után keresett lett az orosz olaj

A Bloomberg összefoglalója felidézi, hogy mindez egybeesik a globális olajárak elszabadulásával is, miután a globális kínálat jelentős része nem tud piacra jutni az Irán ellen indított izraeli és amerikai háború háború árnyékában. A globális benchmarknak számító Brenthez képest a diszkont is négy hónapja a legalacsonyabbra, hordónként 4,80 dollárra csökkent.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt kibontakozó olajválságra válaszul ugyanis az Egyesült Államok a már tengeren lévő orosz olajra vonatkozó szankciók feloldásával válaszolt. A lépés a korábbi, csak India számára biztosított könnyebbséget terjesztette ki, miután

Donald Trump adminisztrációja kétségbeesetten igyekszik megfékezni az olajárak robbanásszerű emelkedését.

Miután India felmentést kapott, az állami Indian Oil, valamint a Reliance Industries és mások már a múlt héten felvásároltak mintegy 30 millió hordónyi, tengeren parkoló orosz olajat.

Az Argus Merdia szerint Oroszország nyugati kikötőiben az Ural hordójáért átlagosan 73,73 dollárt fizettek, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb érték, ám azt nem tudni, hogy kihez folyik be a szállítási különbözet, ami az export és a leszállított árak között található. Ez az ár azonban már jóval a költségvetés tervezésekor használt 59 dolláros hordónkénti ár fölött van. Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten sürgette is az ország olaj- és gázipari vállalatait, hogy éljenek a Trump által megteremtett, magas árakat hozó eséllyel. Putyin szerint a magas árak csak ideiglenesek, és arra biztatta a vállalatokat, hogy ennek megfelelően cselekedjenek.