Hamis luxusruhákat talált a NAV egy török kereskedőnél, annyit, hogy napokba telt a lefoglalás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást: a megtalált hamis termékekkel közel hatmilliárd forint értékben okozott vagyoni hátrányt a török állampolgárságú elkövető luxusmárkák jogtulajdonosainak – közölte a hivatal hétfőn.
A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók kutatást hajtottak végre egy török állampolgárságú kereskedő lakóhelyén, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi hamis árukkal üzletel.
A kereskedő üzleteiben, illetve a hozzájuk tartozó raktárban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott ruhaneműk (cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok) voltak.
A helyszínen közreműködő iparjogvédelmi szakértők megállapították, hogy
a teljes árukészlet hamis, a luxusmárkák jogtulajdonosait ezzel hozzávetőleg hatmilliárd forint összegű vagyoni hátrány érte.
A kereskedő maga is elismerte a termékek jogsértő voltát.
A nyomozók a kutatásokkal és lefoglalásokkal érintett helyszíneken több mint ötmillió forint összegű készpénzt is lefoglaltak forintban és euróban – tették hozzá.
Mivel a helyiségek csak hamis áruval voltak megtöltve, a több tízezres darabszámú árukészlet lefoglalása napokig tartott.
A kereskedőre kiszabható szabadságvesztés akár a tíz évet is elérheti – közölte a hatóság.
