Deviza
EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48% EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bűncselekmény
NAV
Nemzeti Adó – és Vámhivatal
luxuscikkek
adóhatóság
hamis áru

Hamis luxusruhákat talált a NAV egy török kereskedőnél, annyit, hogy napokba telt a lefoglalás

Több milliárd forintos kárt okozott az a török kereskedő, aki teljes árukészlete hamis luxusmárkás ruhákból és kiegészítőkből állt. Napokba telt a NAV szakembereinek, hogy lefoglalja a több tízezres darabszámú árukészletet. Az adóhatóság büntetőeljárást indított, a kereskedő akár tíz év börtönt is kaphat.
VG/MTI
2026.03.16, 19:47
Frissítve: 2026.03.16, 19:51

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) budapesti nyomozói iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntetőeljárást: a megtalált hamis termékekkel közel hatmilliárd forint értékben okozott vagyoni hátrányt a török állampolgárságú elkövető luxusmárkák jogtulajdonosainak – közölte a hivatal hétfőn.

Napokba telt a NAV szakembereinek, hogy lefoglalja a több tízezres darabszámú árukészletet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A közlemény szerint a pénzügyi nyomozók kutatást hajtottak végre egy török állampolgárságú kereskedő lakóhelyén, mert felmerült a gyanú, hogy a férfi hamis árukkal üzletel.

A kereskedő üzleteiben, illetve a hozzájuk tartozó raktárban hamis luxusmárkajelzéssel ellátott ruhaneműk (cipők, kabátok, nadrágok, pólók, ingek, fehérneműk, táskák, övek, szájmaszkok) voltak.

A helyszínen közreműködő iparjogvédelmi szakértők megállapították, hogy 

a teljes árukészlet hamis, a luxusmárkák jogtulajdonosait ezzel hozzávetőleg hatmilliárd forint összegű vagyoni hátrány érte. 

A kereskedő maga is elismerte a termékek jogsértő voltát.

A nyomozók a kutatásokkal és lefoglalásokkal érintett helyszíneken több mint ötmillió forint összegű készpénzt is lefoglaltak forintban és euróban – tették hozzá.

Mivel a helyiségek csak hamis áruval voltak megtöltve, a több tízezres darabszámú árukészlet lefoglalása napokig tartott.

A kereskedőre kiszabható szabadságvesztés akár a tíz évet is elérheti – közölte a hatóság.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu