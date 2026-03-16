Deviza
EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48% EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajembargó
Kuba
Egyesült Államok
üzemanyaghiány
áramszünet

Rendkívüli: összeomlott az olajhiány miatt a 11 milliós ország energiarendszere, teljes sötétségbe borult – erre várt Amerika

A kialakult káosz már utcai tiltakozásokhoz és erőszakos összecsapásokhoz vezetett. Tízmillió kubai maradt áram nélkül, miután összeomlott a szigetország villamos hálózata.
VG
2026.03.16, 20:24
Frissítve: 2026.03.16, 21:03

Példátlan energiaválság rázta meg Kubát: hétfőn a teljes elektromos hálózat leállt / Fotó: AFP

Teljes országos áramszünet sújtotta Kubát hétfőn, miután az ország elektromos hálózata váratlanul összeomlott. A hivatalos közlés szerint a hatóságok megkezdték a rendszer helyreállítását, és vizsgálják a hiba pontos okát.

A leállás az egész szigetet érinti: mintegy 10-11 millió ember maradt áram nélkül, miközben az ország már hónapok óta súlyos energiaválsággal küzd.

A kubai kormány szerint a problémák egyik fő oka az üzemanyaghiány. Az ország három hónapja nem kapott jelentős olajszállítmányt, így a hagyományos hőerőművek működése egyre bizonytalanabbá vált.

Az energiaellátás már korábban is akadozott: az elmúlt hónapokban több részleges áramszünet bénította meg a szigetet. Március elején az ország kétharmada órákra sötétségbe borult, és az elmúlt egy évben legalább fél tucat hasonló válsághelyzet alakult ki.

Egész Kuba káoszba fulladt

A feszültség gyorsan átterjedt az utcákra. A közép-kubai Morón városában a tiltakozók kövekkel dobálták meg a helyi kommunista pártirodát, majd fel is gyújtották az épületet. A hatóságok több embert letartóztattak az incidens után.

A tiltakozások hátterében nemcsak az áramszünetek állnak. A lakosság egyre nehezebben jut élelmiszerhez, üzemanyaghoz és alapvető szolgáltatásokhoz, miközben a gazdaság évek óta válságban van. A folyamatos kimaradások a közlekedést, a kórházakat és az oktatást is súlyosan érintik.

A kubai vezetés szerint a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok szankciós politikája, amely jelentősen megnehezíti az olajimportot. 

Az ország hagyományosan a venezuelai szállításokra támaszkodott, ám ezek az utóbbi időben jelentősen visszaestek.

A hatóságok most megpróbálják újraindítani az elektromos rendszert, de szakértők szerint a probléma mélyebb. Kuba erőműveinek jelentős része elöregedett, sok berendezés több évtizedes, és a karbantartáshoz szükséges alkatrészek is nehezen beszerezhetők.

Történelmi üzemanyaghiány miatt törlik a járatokat a légitársaságok a magyarok egyik kedvenc szigetén – több hónapra is megbénulhat a reptér

Súlyos fennakadások bénítják meg a nemzetközi légi közlekedést a karibi térség egyik legfontosabb turisztikai célpontján. Miután teljesen elfogyott a repülőgép-üzemanyag, járatok sorát törlik, több ezer utas sorsa bizonytalan. Kuba légi közlekedési válsága nemcsak az idegenforgalmat, hanem az egész gazdaságot érinti.

 

Energiaválság

Energiaválság
1237 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
