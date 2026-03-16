Rendkívüli: összeomlott az olajhiány miatt a 11 milliós ország energiarendszere, teljes sötétségbe borult – erre várt Amerika

Példátlan energiaválság rázta meg Kubát: hétfőn a teljes elektromos hálózat leállt / Fotó: AFP

Teljes országos áramszünet sújtotta Kubát hétfőn, miután az ország elektromos hálózata váratlanul összeomlott. A hivatalos közlés szerint a hatóságok megkezdték a rendszer helyreállítását, és vizsgálják a hiba pontos okát.

A leállás az egész szigetet érinti: mintegy 10-11 millió ember maradt áram nélkül, miközben az ország már hónapok óta súlyos energiaválsággal küzd.

A kubai kormány szerint a problémák egyik fő oka az üzemanyaghiány. Az ország három hónapja nem kapott jelentős olajszállítmányt, így a hagyományos hőerőművek működése egyre bizonytalanabbá vált.

Az energiaellátás már korábban is akadozott: az elmúlt hónapokban több részleges áramszünet bénította meg a szigetet. Március elején az ország kétharmada órákra sötétségbe borult, és az elmúlt egy évben legalább fél tucat hasonló válsághelyzet alakult ki.

Egész Kuba káoszba fulladt

A feszültség gyorsan átterjedt az utcákra. A közép-kubai Morón városában a tiltakozók kövekkel dobálták meg a helyi kommunista pártirodát, majd fel is gyújtották az épületet. A hatóságok több embert letartóztattak az incidens után.

A tiltakozások hátterében nemcsak az áramszünetek állnak. A lakosság egyre nehezebben jut élelmiszerhez, üzemanyaghoz és alapvető szolgáltatásokhoz, miközben a gazdaság évek óta válságban van. A folyamatos kimaradások a közlekedést, a kórházakat és az oktatást is súlyosan érintik.

A kubai vezetés szerint a helyzetet súlyosbítja az Egyesült Államok szankciós politikája, amely jelentősen megnehezíti az olajimportot.

Az ország hagyományosan a venezuelai szállításokra támaszkodott, ám ezek az utóbbi időben jelentősen visszaestek.

A hatóságok most megpróbálják újraindítani az elektromos rendszert, de szakértők szerint a probléma mélyebb. Kuba erőműveinek jelentős része elöregedett, sok berendezés több évtizedes, és a karbantartáshoz szükséges alkatrészek is nehezen beszerezhetők.