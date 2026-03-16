mozgásszervi panaszok

A láthatatlan költség: amikor a hátfájás és a zsibbadó kéz már a cégek működését veszélyezteti

Orvosként a rendelések során nap mint nap találkozunk a munkahelyi túlterhelés következményeivel. Olyan betegekkel, akik sok esetben hetek, hónapok, akár évek óta küzdenek fájó derékkal, nem múló hátfájással vagy éjszakánként zsibbadó kézzel. A betegek kezelése és lábadozása a vállalatok számára kieső munkaidőt, csúszó határidőt, helyettesítést, túlórát és ezáltal minőségi hibákat eredményez, vagyis kézzelfogható működési kockázatot jelent. Pedig egy kis odafigyeléssel látványosan lehetne javítani a kialakult helyzeten, amiből mindkét fél profitálhatna.