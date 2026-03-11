Mostantól a beruházót is vizsgálja a bank az Otthon Start folyósítása előtt – új rendelet forgatja fel ismét a lakáspiacot!

A tervezőasztalról vásárolható lakások eddig sem voltak ismeretlenek a lakáspiacon, a mostani változás azonban lényeges ponton írja át a rendszert: a vevők már nemcsak lefoglalhatnak egy jövőbeni lakást, hanem bele is kezdhetnek a projekt finanszírozásába a kedvezményes hitellel, ráadásul banki garanciával a hátuk mögött! Balogh László szerint ez főleg azoknak lehet érdekes, akiknek nem sürgős a költözés, és vállalni tudják a két-három éves várakozást. Akinek viszont azonnali megoldás kell – például családbővülés, költözés vagy munkahelyváltás miatt –, annak továbbra is a kész ingatlan lehet a jobb választás.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján:

A változás egyik legfontosabb hozadéka, hogy csökken a bizonytalanság. Korábban a vevő sokszor csak évekkel az előszerződés után, az épület elkészültekor tudott hitelt felvenni, addig pedig teljesen kiszámíthatatlan maradt, milyen kamatkörnyezet fogadja majd. Az új rendszerben a finanszírozás jóval korábban rögzíthető, ami különösen felértékelődik egy gyorsan változó piacon.

A bank mint lakáspiaci garancia

A bankok szerepe is erősödik: ha egy még fel nem épült lakásra adnak hitelt, nemcsak a vevőt vizsgálják, hanem a beruházót és magát a projektet is. Ez Balogh László szerint a vásárlóknak is pluszbiztonságot jelenthet, hiszen a bankok jellemzően csak olyan fejlesztéseket finanszíroznak, amelyeket pénzügyileg és műszakilag is kellően stabilnak látnak. Az új szabályozás a beruházók oldalán is érezhető hatást hozhat.

Ha csökkennek a finanszírozási költségek, az idővel az árakban is megjelenhet.

A szakértő szerint ez azért különösen érdekes, mert sok piacon már nincs akkora különbség az új és a használt lakások ára között, mint korábban volt. Ha pedig ugyanannyiért vagy kis felárral új lakás is elérhető, sok vevő hajlandó lehet kivárni az építkezés végét.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy nem feltétlenül csak a nagy fejlesztők lehetnek a nyertesei az új helyzetnek. A kisebb, de stabil háttérrel és jó referenciákkal rendelkező beruházók is eséllyel indulhatnak, főként a kisebb társasházi projekteknél. A luxuslakások helyett pedig inkább azok a jól elhelyezkedő, funkcionális új lakások kerülhetnek előtérbe, amelyek beleférnek a támogatott finanszírozás kereteibe.