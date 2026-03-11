Deviza
EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2% EUR/HUF386,85 +0,23% USD/HUF334,22 +0,53% GBP/HUF448,23 +0,49% CHF/HUF428,82 +0,43% PLN/HUF90,95 +0,54% RON/HUF75,98 +0,19% CZK/HUF15,86 +0,2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28% BUX122 583,12 -1,59% MTELEKOM2 065 -0,24% MOL3 756 -0,37% OTP36 590 -2,89% RICHTER11 700 +0,09% OPUS511 -2,29% ANY7 460 -1,32% AUTOWALLIS158 -1,25% WABERERS5 000 -1,96% BUMIX9 505,98 -1,65% CETOP4 144,66 -0,28% CETOP NTR2 596,87 -0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: megtámadták a Török Áramlat rendszerét, ez a vezeték hozza az orosz gázt Magyarországra – azonnal megszólalt a Gazprom

null
Négyzetméter
ingatlan
lakáspiac
új lakás
Balogh László

Mostantól a beruházót is vizsgálja a bank az Otthon Start folyósítása előtt – új rendelet forgatja fel ismét a lakáspiacot!

Múlt héten életbe lépett a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy már a tervezőasztalról is kedvezményes hitellel lehessen ingatlant vásárolni. Ez nemcsak a vevők mozgásterét bővítheti – a beruházók és a bankok napi működésénél is változásokat jelent. De kinek éri meg éveket várni egy még fel sem épült lakásra? Olcsóbb lehet tervezőasztalról vásárolni? A Négyzetméter Fix 3-ban Balogh Lászlóval beszélgetünk arról, hogyan alakíthatja át az új rendelet a lakáspiacot.
A podcast vendége: Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2026.03.11, 18:30

A tervezőasztalról vásárolható lakások eddig sem voltak ismeretlenek a lakáspiacon, a mostani változás azonban lényeges ponton írja át a rendszert: a vevők már nemcsak lefoglalhatnak egy jövőbeni lakást, hanem bele is kezdhetnek a projekt finanszírozásába a kedvezményes hitellel, ráadásul banki garanciával a hátuk mögött! Balogh László szerint ez főleg azoknak lehet érdekes, akiknek nem sürgős a költözés, és vállalni tudják a két-három éves várakozást. Akinek viszont azonnali megoldás kell – például családbővülés, költözés vagy munkahelyváltás miatt –, annak továbbra is a kész ingatlan lehet a jobb választás.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján: 

 

A változás egyik legfontosabb hozadéka, hogy csökken a bizonytalanság. Korábban a vevő sokszor csak évekkel az előszerződés után, az épület elkészültekor tudott hitelt felvenni, addig pedig teljesen kiszámíthatatlan maradt, milyen kamatkörnyezet fogadja majd. Az új rendszerben a finanszírozás jóval korábban rögzíthető, ami különösen felértékelődik egy gyorsan változó piacon.

A bank mint lakáspiaci garancia

A bankok szerepe is erősödik: ha egy még fel nem épült lakásra adnak hitelt, nemcsak a vevőt vizsgálják, hanem a beruházót és magát a projektet is. Ez Balogh László szerint a vásárlóknak is pluszbiztonságot jelenthet, hiszen a bankok jellemzően csak olyan fejlesztéseket finanszíroznak, amelyeket pénzügyileg és műszakilag is kellően stabilnak látnak. Az új szabályozás a beruházók oldalán is érezhető hatást hozhat. 

Ha csökkennek a finanszírozási költségek, az idővel az árakban is megjelenhet.

A szakértő szerint ez azért különösen érdekes, mert sok piacon már nincs akkora különbség az új és a használt lakások ára között, mint korábban volt. Ha pedig ugyanannyiért vagy kis felárral új lakás is elérhető, sok vevő hajlandó lehet kivárni az építkezés végét.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy nem feltétlenül csak a nagy fejlesztők lehetnek a nyertesei az új helyzetnek. A kisebb, de stabil háttérrel és jó referenciákkal rendelkező beruházók is eséllyel indulhatnak, főként a kisebb társasházi projekteknél. A luxuslakások helyett pedig inkább azok a jól elhelyezkedő, funkcionális új lakások kerülhetnek előtérbe, amelyek beleférnek a támogatott finanszírozás kereteibe.

Jobban megéri mint a használt lakás? 

Balogh László szerint a használt lakások piaca is nyomás alá kerülhet. Ha a vevők hasonló árszinten találkoznak új és használt ingatlanokkal, könnyen lehet, hogy inkább az újat választják. Ez az eladókat is alkalmazkodásra kényszerítheti – már ha hajlandók lesznek engedni az árból.

A podcast végén gyakorlati tanácsok is elhangzottak: a látványtervek önmagukban keveset mondanak. 

Érdemes külön figyelni:

  • a tájolásra, 
  • a benapozottságra, 
  • a környezetre, 
  • a szomszédos épületekre, 
  • és arra is, pontosan milyen műszaki tartalommal, burkolatokkal és anyagokkal adják majd át a lakást.

A tervasztalról vásárolt ingatlannál ezek a részletek később sokkal fontosabbnak bizonyulhatnak, mint elsőre látszik.

Podcastok

Továbbiak
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu