Fellázadt az első nyugat-európai miniszterelnök: alkut akar kötni az oroszokkal, a saját kormánya esett neki – "Ez a józan ész"

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever a L’Echo című belga lapnak adott interjújában arra szólította fel az Európai Uniót, hogy normalizálja kapcsolatait Oroszországgal, és így nyerje vissza a hozzáférést az olcsó energiához. Véleménye szerint ez józan ész kérdése, és szerinte sok európai vezető magánbeszélgetésekben egyetért vele, de nyilvánosan nem merik kimondani.

De Wever hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy véget vessen az ukrajnai konfliktusnak, miközben nem naiv Putyinnal szemben. Mint mondta, az EU jelenlegi stratégiája – Ukrajna maximális katonai és pénzügyi támogatása mellett Oroszország gazdaságának gyengítése – nem tartható fenn az Egyesült Államok teljes támogatása nélkül.

A kormányfő szerint fegyverszállítmányokkal nem lehet hatékonyan nyomást gyakorolni Moszkvára, és szankciókkal sem lehet megfojtani az orosz gazdaságot amerikai együttműködés híján, így szerinte egyetlen reális út maradt: megállapodás kötése Oroszországgal.

A belga a külügyminiszter ellentmondott a kormányfőnek

A miniszterelnök szavaira reagálva külügyminisztere, Maxime Prévot azonnal ellentmondott neki. Prévot hangsúlyozta: a párbeszéd Oroszországgal szükséges és elengedhetetlen a diplomácia részeként, de ez nem azonos a kapcsolatok normalizálásával – ez kulcsfontosságú különbség.

Szerinte Oroszország jelenleg elutasítja Európa részvételét a tárgyalásokban, és továbbra is maximalista követelésekkel lép fel. Emiatt a normalizálás emlegetése gyengeség jelzéseként hathat, és aláássa azt az európai egységet, amelyre most nagyobb szükség van, mint valaha. Prévot kiemelte: Belgium Ukrajna melletti kiállása változatlan marad.

Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök nem javasolta a szankciók enyhítését, és békeegyezmény előtt ilyen lépés szóba sem jöhet.