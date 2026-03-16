Fellázadt az első nyugat-európai miniszterelnök: alkut akar kötni az oroszokkal, a saját kormánya esett neki – "Ez a józan ész"

Bart De Wever belga miniszterelnök az EU-t arra szólította fel, hogy normalizálja kapcsolatait Oroszországgal. A kormányfő szavaira reagálva külügyminisztere, Maxime Prévot azonnal ellentmondott neki.
2026.03.16, 19:41
Frissítve: 2026.03.16, 20:02

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever a L’Echo című belga lapnak adott interjújában arra szólította fel az Európai Uniót, hogy normalizálja kapcsolatait Oroszországgal, és így nyerje vissza a hozzáférést az olcsó energiához. Véleménye szerint ez józan ész kérdése, és szerinte sok európai vezető magánbeszélgetésekben egyetért vele, de nyilvánosan nem merik kimondani.

Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever / Fotó: AFP

De Wever hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy véget vessen az ukrajnai konfliktusnak, miközben nem naiv Putyinnal szemben. Mint mondta, az EU jelenlegi stratégiája – Ukrajna maximális katonai és pénzügyi támogatása mellett Oroszország gazdaságának gyengítése – nem tartható fenn az Egyesült Államok teljes támogatása nélkül.

A kormányfő szerint fegyverszállítmányokkal nem lehet hatékonyan nyomást gyakorolni Moszkvára, és szankciókkal sem lehet megfojtani az orosz gazdaságot amerikai együttműködés híján, így szerinte egyetlen reális út maradt: megállapodás kötése Oroszországgal.

A belga a külügyminiszter ellentmondott a kormányfőnek

A miniszterelnök szavaira reagálva külügyminisztere, Maxime Prévot azonnal ellentmondott neki. Prévot hangsúlyozta: a párbeszéd Oroszországgal szükséges és elengedhetetlen a diplomácia részeként, de ez nem azonos a kapcsolatok normalizálásával – ez kulcsfontosságú különbség.

Szerinte Oroszország jelenleg elutasítja Európa részvételét a tárgyalásokban, és továbbra is maximalista követelésekkel lép fel. Emiatt a normalizálás emlegetése gyengeség jelzéseként hathat, és aláássa azt az európai egységet, amelyre most nagyobb szükség van, mint valaha. Prévot kiemelte: Belgium Ukrajna melletti kiállása változatlan marad.

Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök nem javasolta a szankciók enyhítését, és békeegyezmény előtt ilyen lépés szóba sem jöhet.

Moszkvai vád: brit szakértők segíthették az ukrán támadást Oroszország ellen
A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette. Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója közölte, hogy a sebesültek száma 37-ről 42-re nőtt, egyikük fiatalkorú. A sérültek közül 29-et kórházban ápolnak, 11-ük állapota súlyos. Kilenc sebesültet Moszkvába szállítottak kezelésre. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
