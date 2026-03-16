Iráni háború hatásai – 2022-höz képest jobb helyzetből indulunk, de mire számíthatunk itthon?

A katonai konfrontáció gyorsan megbénította a világ egyik legkritikusabb tengeri kereskedelmi útvonalát, a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a globális olaj- és LNG‑szállítmányok jelentős része halad át. De nemcsak az olajárak és a gázárak ugrottak meg, hanem a devizaárfolyamok és a kamatok, az állampapírpiacok változékonysága is alaposan megnőtt: az egyik nap nagy gyengülését jelentős erősödés követi. Sőt, akár napon belül látunk akkora mozgásokat, amelyek az iráni konfliktus kirobbanását megelőzően hetek vagy akár hónapok alatt következtek csak be. Ennek a volatilitásnak köszönhető az, hogy még nincs széles körű elemzői konszenzus azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékben kell a devizaárfolyamra, az inflációra, a gazdasági növekedésre vagy a kamatokra vonatkozóan megváltoztatni a korábbi várakozásokat.

Egy alapvetően külső aktorok által mozgatott, tehát Magyarország által nem befolyásolható konfliktus esetén lényeges, hogy milyen ellenálló képességgel rendelkezik az ország a sokk elviselésére. Bár a geopolitikai kockázatok most is kézzelfoghatók, Magyarország gazdasága sok szempontból felkészültebben találkozik ezzel a sokkal, mint a 2022 eleji orosz–ukrán háború idején. E cikk célja, hogy bemutassa: a közel-keleti konfliktus elhúzódása ugyan biztosan negatív gazdasági következményekkel jár majd, ám számos tényező inkább azt támasztja alá, hogy a 2022-höz mérhető inflációs vagy növekedési sokknál kisebb lehet a megrázkódtatás. A különbség ugyanis nemcsak a piaci reakciók természetében, hanem a magyar gazdaság állapotában és alkalmazkodóképességében is megmutatkozik.

Hogyan gyűrűzhet be az áremelkedés az Irán elleni támadás hatására?

Kezdetnek vegyük azt, hogy – amint az az alábbi ábrán is látható – maga az energiaár-robbanás eddig nem olyan mértékű, mint amilyet 2022 elején láthattunk:

Természetesen egy hosszan tartóan járhatatlanná váló Hormuzi-szoros és kieső közel-keleti termelés tartósan és a jelenleginél is jobban megemelheti az árakat, ugyanakkor – különösen a holland TTF földgázárat tekintve – elég messze vagyunk a 2022-es szintektől. A földgáz szempontjából nézve ennek jó oka van: Európa már sokkal kevésbé függ a csővezetékes szállítástól, ami persze jobban kiteszi a világpiaci LNG-árak változékonyságának az öreg kontinenst, de a gázcső hirtelen elzáródásának kockázata (ami néhány éve magasba emelte az árakat) már jóval kisebb. Idén ráadásul jelentős LNG kapacitások lépnek be, amelyek részben kiválthatják a Közel-Keletről – most még nem látni, hogy mennyi ideig – kieső szállításokat.