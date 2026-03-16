Sztrájk béníthatja meg a berlini repülőteret: kudarcba fulladt a bértárgyalás

Újabb sztrájk béníthatja meg a berlini repülőteret, miután a dolgozók és a munkáltatók közötti bértárgyalás ismét eredménytelenül zárult. A Verdi szakszervezet szerint a közszféra munkáltatóinak ajánlata elfogadhatatlan volt. A sikertelen bértárgyalás miatt szerdán jelentős fennakadások várhatók a légi közlekedésben.
VG
2026.03.16, 19:22
Frissítve: 2026.03.16, 19:27

Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a berlini repülőtéren, miután a bértárgyalások második fordulója sem hozott áttörést a szakszervezetek és a közszféra munkáltatói között. A német szolgáltatóipari dolgozókat képviselő Verdi szakszervezet hétfőn jelentette be, hogy szerdára munkabeszüntetésre szólítja fel a Berlin Brandenburg repülőtér alkalmazottait.

Fotó: Framalicious

A szakszervezet közlése szerint a bérvitában tartott második tárgyalási fordulón a munkáltatók olyan ajánlatot tettek, melyet a Verdi tárgyalódelegációja elfogadhatatlannak minősített. A szervezet szerint az ajánlat nem nyújt megfelelő választ az infláció okozta bérnyomásra és a dolgozók megélhetési költségeinek emelkedésére.

A berlini repülőtéren tartandó munkabeszüntetés várhatóan jelentős fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben. 

A Berlin Brandenburg repülőtér Németország egyik legforgalmasabb légikikötője, így egy teljes vagy részleges leállás több ezer utas utazását érintheti.

A Verdi az utóbbi hónapokban több alkalommal is szervezett sztrájkot a német közszférában, különösen a közlekedési és szolgáltató szektorban. A szakszervezet célja, hogy magasabb béreket és jobb munkafeltételeket harcoljon ki az alkalmazottak számára a jelenlegi gazdasági környezetben.

A bértárgyalások várhatóan a következő hetekben folytatódnak, de egyelőre nem látszik gyors megállapodás a felek között. A szerdai sztrájk ezért újabb nyomásgyakorlási lépés lehet a szakszervezet részéről a tárgyalások felgyorsítása érdekében.

Mostanában sok a sztrájk a német légi közlekedésben

Nem először okoz komoly fennakadásokat a sztrájk a német légi közlekedésben. Februárban a Lufthansa működését bénította meg egy 24 órás munkabeszüntetés, amelyet a pilótákat képviselő VC szakszervezet és a légiutas-kísérőket tömörítő UFO egyszerre hirdetett meg. A sztrájk minden Németországból induló járatot érintett, és nemcsak az utasszállítást, hanem a Lufthansa Cargo teherszállítási tevékenységét és a Lufthansa CityLine regionális járatait is. A munkabeszüntetés hátterében a pilóták nyugdíjazási feltételeiről és a légiutas-kísérők kollektív szerződéséről szóló elhúzódó tárgyalások álltak. A járattörlések és késések több nagy német repülőteret érintettek, köztük Frankfurtot, Münchent, Berlint és Düsseldor­fot is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
