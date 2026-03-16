Vészhelyzet az EU-tagjelölt országban: az oroszok szétlőttek egy ukrán erőművet, olaj öntötte el a legnagyobb folyójukat – ihatatlan a víz
A Moldovai Köztársaságban környezetvédelmi vészhelyzetet hirdettek ki a Dnyeszter folyó szennyezése miatt, amely az ország egyik legfontosabb ivóvízforrása. A hatóságok március 16-tól kezdődően 15 napos riasztást rendeltek el a folyó vízgyűjtő területén – írja az Euronews.
A szennyezés oka egy ukrajnai vízerőmű elleni támadás, amelynek következtében ipari olaj és más kőolajtermékek kerültek a folyóba. A moldovai kormány tájékoztatása szerint a szennyeződés március eleje óta terjed lefelé a folyón, és már elérte az ország északi területeit.
A moldovai vezetés szerint a vízben mért kőolajszármazékok és szénhidrogének koncentrációja több helyen meghaladta a megengedett határértékeket. Emiatt több északi járásban ideiglenesen felfüggesztették a vezetékes ivóvíz-szolgáltatást, valamint betiltották a horgászatot és a folyóvíz használatát állatok itatására, öntözésre.
A moldovai hatóságok Romániától kértek segítséget a szennyezés megállítására: román katasztrófavédelmi egységek érkeztek a helyszínre, és úszó gátakat (abszorbens boom-okat), szűrőket telepítenek a folyón, hogy megakadályozzák a szennyeződés további terjedését. Jelenleg a főváros vízellátása nem közvetlenül veszélyeztetett, mivel a fővárosi vízbázisnál már kiépítettek védelmi akadályokat.
A kormány ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a érintett területeken óvatosan járjanak el, és kövessék a hivatalos tájékoztatást a vízfogyasztással kapcsolatban. A moldovai elnök és a kormány hangsúlyozza, hogy a helyzet kezelése folyamatban van, ugyanakkor nemzetközi összefogást sürget a hasonló incidensek megelőzése érdekében.
Romániától kap segítséget Moldova
Románia továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaságot a Dnyeszter folyó szennyeződésének kezelésében – közölte az Országos Vészhelyzeti Felügyelet (IGSU). Hétfő reggel megérkezett a harmadik szállítmány speciális felszereléssel és anyagokkal a szomszédos országba, amely ezeket tartalmazta:
- Több 4 ezer kilogramm különleges nedvszívó anyag
- Abszorbens gátak – 474 méter
- Abszorbens tekercsek – 3752 méter
Az eszközök a víz felszínén terjedő szennyező anyagok megkötésére és összegyűjtésére szolgálnak. A hatóság szakértői csapatot is küldött a helyszínre, hogy segítse az anyagok hatékony alkalmazását.
Kubai káosz: sötétbe borult a szigetország
Teljes országos áramszünet sújtotta Kubát hétfőn, miután az ország elektromos hálózata összeomlott a súlyos üzemanyaghiány közepette. A válság miatt milliók maradtak áram nélkül, miközben egyre több helyen törnek ki tiltakozások és zavargások.