Vészhelyzet az EU-tagjelölt országban: az oroszok szétlőttek egy ukrán erőművet, olaj öntötte el a legnagyobb folyójukat – ihatatlan a víz

A Dnyeszter folyó kőolajszennyeződése miatt a Moldovai Köztársaság március 16-tól 15 napos környezetvédelmi vészhelyzetet hirdetett ki. Románia speciális anyagokat és szakértőket küldött a a bajba jutott országnak.
VG
2026.03.16, 20:35
Frissítve: 2026.03.16, 20:38

A Moldovai Köztársaságban környezetvédelmi vészhelyzetet hirdettek ki a Dnyeszter folyó szennyezése miatt, amely az ország egyik legfontosabb ivóvízforrása. A hatóságok március 16-tól kezdődően 15 napos riasztást rendeltek el a folyó vízgyűjtő területén – írja az Euronews.

Vészhelyzet Moldovában: kőolaj szennyezte a Dnyesztert, veszélyben az ivóvíz / Fotó: IGSU / Facebook

A szennyezés oka egy ukrajnai vízerőmű elleni támadás, amelynek következtében ipari olaj és más kőolajtermékek kerültek a folyóba. A moldovai kormány tájékoztatása szerint a szennyeződés március eleje óta terjed lefelé a folyón, és már elérte az ország északi területeit.

A moldovai vezetés szerint a vízben mért kőolajszármazékok és szénhidrogének koncentrációja több helyen meghaladta a megengedett határértékeket. Emiatt több északi járásban ideiglenesen felfüggesztették a vezetékes ivóvíz-szolgáltatást, valamint betiltották a horgászatot és a folyóvíz használatát állatok itatására, öntözésre.

A moldovai hatóságok Romániától kértek segítséget a szennyezés megállítására: román katasztrófavédelmi egységek érkeztek a helyszínre, és úszó gátakat (abszorbens boom-okat), szűrőket telepítenek a folyón, hogy megakadályozzák a szennyeződés további terjedését. Jelenleg a főváros vízellátása nem közvetlenül veszélyeztetett, mivel a fővárosi vízbázisnál már kiépítettek védelmi akadályokat.

A kormány ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy a érintett területeken óvatosan járjanak el, és kövessék a hivatalos tájékoztatást a vízfogyasztással kapcsolatban. A moldovai elnök és a kormány hangsúlyozza, hogy a helyzet kezelése folyamatban van, ugyanakkor nemzetközi összefogást sürget a hasonló incidensek megelőzése érdekében.

Romániától kap segítséget Moldova

Románia továbbra is támogatja a Moldovai Köztársaságot a Dnyeszter folyó szennyeződésének kezelésében  – közölte az Országos Vészhelyzeti Felügyelet (IGSU). Hétfő reggel megérkezett a harmadik szállítmány speciális felszereléssel és anyagokkal a szomszédos országba, amely ezeket tartalmazta:

  • Több 4 ezer kilogramm különleges nedvszívó anyag
  • Abszorbens gátak – 474 méter  
  • Abszorbens tekercsek – 3752 méter

Az eszközök a víz felszínén terjedő szennyező anyagok megkötésére és összegyűjtésére szolgálnak. A hatóság szakértői csapatot is küldött a helyszínre, hogy segítse az anyagok hatékony alkalmazását.

