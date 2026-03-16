Putyinra rámosolygott a szerencse, brutális aranybánya nyílik Oroszországban – dollármilliárdokat termel évente

Szibéria: gulag, Oroszország: olaj – nagy valószínűséggel ezek az első képzettársításaink. Kicsit átrendezheti egy szerdai hír, mostantól mindkét területről növekvő eséllyel az arany fog az eszünkbe jutni.

Az arany nem feltétlenül az a nyersanyag, ami az elsők közt jut eszünkbe Oroszországról, pedig egy hatalmas szibériai bányából nemsokára megindul az ilyen rudak áradata Fotó: Anadolu via AFP

Az arany és az oroszok társítása amúgy sem elrugaszkodott a hírolvasók számára.

Oroszország a világ második legnagyobb aranytermelője Kína után és Ausztrália előtt, 2024-ben 330 tonnás kihozatallal. Az ukrajnai háború miatt elkobzott orosz pénzügyi vagyon körüli európai huzakodás miatt ismertebb lehet, hogy a kontinensnyi ország nem csak termeli az aranyat, de krőzusi vagyont is halmozott fel belőle. Az aranyat nem lehet csak úgy elszedni, a Kreml tudatosan fel is készült a világ elvadulására, és 2015 óta mintegy 950 tonnával növelte aranytartalékát 2330 tonna körülire: ez az ötödik legnagyobb állami tartalék a világon.

Szibériáról van, akinek az olaj is eszébe jut, az arany kevesebbünknek. Pedig juthatna az is. A gigász aranybányáinak és aranytartalékainak java is Szibériában van. A Bloomberg hétfői híre pedig ez: az orosz Polyus vállalat előrelépett 6 milliárd dolláros aranyprojektjével.

Oroszország hatalmas aranybánya kitermelése felé tett nagy lépést

A hatmilliárd ne tévesszen meg, ez csak a fejlesztés költsége. Az irkutszki területen fekvő Szuhoj Log projekt ígérte vagyont a világ egyik legnagyobb aranytartalékából bányásszák ki: a becslések szerint mintegy 1350 tonna kibányászható aranyat rejt itt a föld , ami majdnem tizenötször annyi, mint a teljes magyar aranytartalék.

A Polyus – Oroszország és a világ egyik legnagyobb aranytermelő vállalata –a külső villamosenergia-infrastruktúra kiépítését fejezte be a majdani bányánál és az első belső létesítmények egy részét is, például egy üzemanyagraktárt és a munkásszállások első ütemét – ez a cég most közzétett 2025-ös pénzügyi jelentéséből derült ki.

A továbbiakban a belső villamosenergia-hálózatokon, utakon, bányászati létesítményeken és egy váltóműszakos munkástáboron dolgoznak. Megkezdték a burjátföldi Takszimo logisztikai bázis felújítását és egy híd építését a Vitim folyón, amely több régión – köztük Burjátföldön és az irkutszki területen – halad át, hogy biztosítsa a lelőhely közlekedési elérését. Szerződéseket írtak alá a feldolgozóüzem fő technológiai berendezéseinek szállítására is.

A Szuhoj Log az orosz aranybányászat legnagyobb beruházása – emlékeztet a Bloomberg. (Sőt – tesszük hozzá, a világon is alig van nagyobb beruházási értékben.)

A feldolgozóüzem első vonalának indulását 2028-ra tervezik. A projekt teljes felfutása után évente 34 millió tonna érc feldolgozására lesz képes, és évente 2,3–2,8 millió uncia arany termelését várják. (1 uncia arany = 31,1 gramm.)