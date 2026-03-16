Kossuth levele Görgeihez és Rippl-Rónai rajzai az Antikvárium.hu árverésén

Az árverés több száz tételt vonultat fel: ritka könyveket, első kiadásokat, bibliofil köteteket, dedikált példányokat, valamint különböző papírrégiségeket – például képeslapokat, grafikai lapokat és aprónyomtatványokat. A kínálat tematikusan is sokszínű, a klasszikus irodalomtól a genealógiai és történeti kiadványokig számos gyűjtői terület képviselteti magát.

Az aukció anyaga elsősorban a ritka és gyűjtői értékű könyvek köré épül. Jelentős számban szerepelnek benne 1945 előtti első kiadások, amelyek a magyar könyvgyűjtés egyik legkeresettebb kategóriáját jelentik, 1945 utáni első kiadások szépirodalmi kötetek, valamint bibliofil és számozott példányok, gyakran limitált példányszámban.

Árverés – ritka könyvek, első kiadások, valamint különböző papírrégiségek

A katalógus egyik érdekessége, hogy több olyan kötetet is kínál, amelyek kis példányszámban jelentek meg, vagy ma már nehezen hozzáférhetők, ezért a gyűjtők körében komoly kereslet mutatkozik irántuk. A könyvek mellett kisebb számban grafikai lapok és képeslapok is megjelennek a kínálatban, ami tovább színesíti az árverés profilját.

Az árverés során több tételnél már az első napokban megjelent az élénk érdeklődés, különösen a ritka első kiadások és a bibliofil példányok esetében. A licitek jelenleg jellemzően a kikiáltási ár fölé emelkedtek, de az igazán jelentős áremelkedés várhatóan az árverés utolsó napjaiban következik be, a gyűjtők gyakran az utolsó percekben teszik meg legmagasabb ajánlataikat.

Dedek Crescens Lajos/Hock János első kiadású Klasszikus Arany Bibliájáért (Olvasatlan, kiadói állapotban, védődobozos példány) már most kétszázezer fölött van a licit. Mikszáth Kálmán Szemt Péter esernyője kötetért 50 ezer forintot kínálnak.

Kossuth Lajos, Magyarország kormányzó-elnökének autográf levele, Görgei Artúr honvédtábornokhoz, a honvédség fővezéréhez,1849. jún. 26.-ai keltezéssel már félmillió forint fölött jár. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc – ma már tudjuk – vége felé (a világosi fegyverletétel előtt kevesebb, mint két hónappal) a magyar politika és hadügy még bízott a sikerben, csapataik hadban álltak az orosz és az osztrák seregek ellen. De nem állt jól a helyzet: június közepére az orosz csapatok elérték Kassát, és megkezdték a felvidéki bányavárosok megszállását, és a válaszreakció sem volt sikeres: Görgei ellentámadási kísérlete a Vág folyó mentén kudarcba fulladt. Ezért 1849. június 24-én és 26-án minisztertanácsot hívtak össze a fővárosban, és a haditervről tárgyaltak. Az utóbbi, június 26-i tanács döntött a követendő haditervről: a fősereget Komárom körül, a többi magyar erőt pedig a Tisza mentén vonják össze.