Kossuth levele Görgeihez és Rippl-Rónai rajzai az Antikvárium.hu árverésén

Az Antikvárium.hu 29. online árverésének anyagára , amely a portál egyik legnagyobb idei könyvaukciója, március 22-ig várják a liciteket. A tételek a budapesti Soroksári úti telephelyen személyesen is megtekinthetők voltak az árverés első hetében, miközben a licitálás teljes egészében online zajlik.
Jankó Judit
2026.03.16, 20:33

Az árverés több száz tételt vonultat fel: ritka könyveket, első kiadásokat, bibliofil köteteket, dedikált példányokat, valamint különböző papírrégiségeket – például képeslapokat, grafikai lapokat és aprónyomtatványokat. A kínálat tematikusan is sokszínű, a klasszikus irodalomtól a genealógiai és történeti kiadványokig számos gyűjtői terület képviselteti magát.

Árverés – Rippl-Rónai rajzai is kalapács alá kerülnek / Fotó: antikvárium.hu

Az aukció anyaga elsősorban a ritka és gyűjtői értékű könyvek köré épül. Jelentős számban szerepelnek benne 1945 előtti első kiadások, amelyek a magyar könyvgyűjtés egyik legkeresettebb kategóriáját jelentik, 1945 utáni első kiadások szépirodalmi kötetek, valamint bibliofil és számozott példányok, gyakran limitált példányszámban.

Árverés – ritka könyvek, első kiadások, valamint különböző papírrégiségek

A katalógus egyik érdekessége, hogy több olyan kötetet is kínál, amelyek kis példányszámban jelentek meg, vagy ma már nehezen hozzáférhetők, ezért a gyűjtők körében komoly kereslet mutatkozik irántuk. A könyvek mellett kisebb számban grafikai lapok és képeslapok is megjelennek a kínálatban, ami tovább színesíti az árverés profilját.

Az árverés során több tételnél már az első napokban megjelent az élénk érdeklődés, különösen a ritka első kiadások és a bibliofil példányok esetében. A licitek jelenleg jellemzően a kikiáltási ár fölé emelkedtek, de az igazán jelentős áremelkedés várhatóan az árverés utolsó napjaiban következik be, a gyűjtők gyakran az utolsó percekben teszik meg legmagasabb ajánlataikat. 

  • Dedek Crescens Lajos/Hock János első kiadású Klasszikus Arany Bibliájáért (Olvasatlan, kiadói állapotban, védődobozos példány) már most kétszázezer fölött van a licit. Mikszáth Kálmán Szemt Péter esernyője kötetért 50 ezer forintot kínálnak. 
  • Kossuth Lajos, Magyarország kormányzó-elnökének autográf levele, Görgei Artúr honvédtábornokhoz, a honvédség fővezéréhez,1849. jún. 26.-ai keltezéssel már félmillió forint fölött jár.  Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc – ma már tudjuk – vége felé (a világosi fegyverletétel előtt kevesebb, mint két hónappal) a magyar politika és hadügy még bízott a sikerben, csapataik hadban álltak az orosz és az osztrák seregek ellen. De nem állt jól a helyzet: június közepére az orosz csapatok elérték Kassát, és megkezdték a felvidéki bányavárosok megszállását, és a válaszreakció sem volt sikeres: Görgei ellentámadási kísérlete a Vág folyó mentén kudarcba fulladt. Ezért 1849. június 24-én és 26-án minisztertanácsot hívtak össze a fővárosban, és a haditervről tárgyaltak. Az utóbbi, június 26-i tanács döntött a követendő haditervről: a fősereget Komárom körül, a többi magyar erőt pedig a Tisza mentén vonják össze. 

Ezen a napon írta Kossuth az aukcióra bocsájtott levelet Görgeinek, amely kilenc nappal az aukció zárása előtt már egy millió forintos licitnél jár.

Kossuth Lajos levele Görgei Artúr honvédtábornokhoz / Fotó: antikvárium.hu

Egyetlen könyvpéldányban érhető el Rippl-Rónai József ötven rajza, amelyet ráadásul a festőművész dedikált is. A címfedél belső oldalán, egy beragasztott papírlapon Rippl-Rónai József tintával írt, névre szóló dedikációja olvasható: "Elek Artúrnak tisztelettel és szeretettel Rippl-Rónai József 1913. nov. 10." 45 fekete-fehér, egész oldalas cinkográfia valamint öt offszet nyomat található a papírmappában, melynek címfedele Rippl-Rónai József festőművész képmásával illusztrált. 

A könyv címfedele Rippl-Rónai József festőművész képmásával illusztrált / Fotó: antikvárium.hu

Az 50 rajz javarészt az utolsó esztendők munkája, témájuk szerint nagyobbrészt aktok:  „Azért adtam ki rajzaimat, – írta a kötetről Rippl-Rónai – mert igy is módot akarok nyújtani ahhoz, hogy még közelebb jussanak az emberek hozzám: lelkem világához. Olcsón. Ezek a rajzok csak rajzolás szempontjából készültek, tehát nem egyébért, mint a szép, érdekes, vagy különös mozdulatok kedvéért, de oly módon és oly stádiumban elhagyva, hogy bármely esetben szívesen nézegessük, lapozzuk. Különben a rajzok maguk beszélnek. Magyarázatra nincs szükségük. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy ez a munka, mint ilyen, nálunk legalább ismeretlen és igy szükséges művészi eset.“ 

Az album dedikációjának címzettje Elek Artúr / Fotó: antikvárium.hu

A Rippl-Rónai album a Könyves Kálmán társaság kiadásában jelent meg, összesen 200 példányban. Az albumról Lengyel Géza írt recenziót a Nyugatban, az 1913-as 23. számban.  Az album dedikációjának címzettje Elek Artúr (1876-1944) író, műfordító, művészettörténész, műkritikus, tanár, a Nyugat főmunkatársa volt az indulástól a lap megszűnéséig.  Az albumkötet hiánytalan, teljes példánya igazi unikum, jelenleg 350 ezer forintnál jár érte a licit.

