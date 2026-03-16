Nagy változás készül, hamarosan lecserélheti egyik legfontosabb szponzorát a Bajnokok Ligája
Huszonöt év hosszú idő, különösen a labdarúgásban: ennyi idő alatt egy fiatal tehetségből rutinos veterán játékos, vagy akár már cipőjét szögre akasztó futballista, majd edző, sportvezető válik. Csapatok kiesnek, megszűnnek, vagy épp újjáalakulnak, osztályokat ugranak, felemelkednek, kis klubból a nemzetközi foci komoly tényezőjévé válnak. A szponzorokra pedig hatványozottan igaz, hogy ennyi idő alatt sűrűn cserélődnek: ritka az olyan cég, amely ennyi esztendőn át kitart akár egy sportoló, akár egy csapat, akár egy versenysorozat mellett. Nos, az Adidas épp negyedszázada, 2001 óta megbizható partnerként van jelen az UEFA Bajnokok Ligája oldalán. A két kisebb presztízsű kontinentális klubtorna labdáit a Decathlon biztosítja, ők 2024 óta látják el labdával az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga csapatait.
Mindkét megállapodás a 2026-27-es szezon végén fog lejárni, és mind a Nike, mind a Puma szívesen kiütné az Adidast a nyeregből. Az UEFA hivatalos éves jelentése szerint a Bajnokok Ligája legutóbbi, 2024/25-ös idényének mérkőzési 1,18 milliárdos össznézőszámot produkáltak, a torna ezzel egyértelműen a klubfutball legnézettebb és legnagyobb érdeklődést kiváltó versenysorozatának számít.
A The Athleticnek nyilatkozó, névtelenséget kérő, de a helyzetet jól ismerő források szerint a Bajnokok Ligája markentigügyeit intéző Relevent Football Partners ügynökség, valamint a BL marketingjogait birtokló, az UEFA és az Európai Klubok Szövetsége által létrehozott vegyes vállalat, a UC3 pályázatot írna ki, miután előzetesen több gyártó is jelezte, átvenné a labdagyártó-szponzor szerepét az Adidastól.
Egy régi szponzor lecseréléséről már tárgyalnak: új sörgyártó jöhet a Heineken helyett
A BL marketingjogainak birtokosai ráadásul nemrég már megmutatták, ha kellőképpen jövedelmező ajánlat érkezik, hajlandóak tárgyalni egy olyan fontos szponzor lecseréléséről, amellyel már évtizedek óta tart az együttműködés.
Tavaly októberben kapott szárnyra a hír, hogy az Anheuser-Busch InBev (AB InBev) előrehaladott és exkluzív tárgyalásokat folytat a UC3-vel, hogy a Heineken helyett ők legyenek a Bajnokok Ligája hivatalos sörgyártója.
A világ második legnagyobb sörgyártójának számító Heineken 1994 óta az egyik főszponzora a sorozatnak, melynek felületeit 2005-ig az Amstel márka promóciájára használták, azóta pedig a Heineken nevével és logójával találkozunk lépten-nyomon a BL meccsein.
A Heinekennek jelenleg még érvényes szerződése van az UEFA-val, melynek értelmében évente 120 millió eurót fizetnek. Az AB InBev a tárgyalások során állítólag évi 200 millió dolláros szponzordíjról szóló kontraktust tett le az asztalra. Ez a tervezett megállapodás 2027-től lépne életbe, hat évre szóla és éves szinten 66 százalékos bevételnövekedést jelentene a jogbirtokosok számára a pillanatnyilag érvényben lévő Heineken-dealhez képest.
A pályazati folyamatot jól ismerők szerint a UC3 és a Relevent hajlandó külön tárgyalni a BL, az Európa Liga és a Konferencia Liga labdaszponzori szerződését, de ha úgy kapnak kedvezőbb ajánlatot, nyitottak arra is, hogy a három sorozatra egyaránt érvényes, közös megállapodást hozzanak tető alá. Utóbbi esetben a győztes márka remek lehetőséget kap: brutális mennyiségű, 531 mérkőzésen jelenhet meg szezononként.
A Puma sorra gyűjti a nagy skalpokat, a Bajnokok Ligája lehet következő
A Bajnokok Ligája jelenlegi labdaellátója, ahogy az már fentebb is szóba került, az Adidas, a németek pedig minden bizonnyal szeretnék is megőrizni ezt a pozíciójukat, a BL mellett ráadásul hosszú ideje ők gyártják a világ- és Európa-bajnokságok hivatalos labdáit is.
Az Adidas legfőbb riválisának számító Nike mellett surranópályán, amolyan nevető harmadikként csapna le a lehetőségre a Puma. A Dassler-testvérek viszonyának megromlását követően az idősebb Dassler-fivér, Rudi által 1948-ban megalapított cég az elmúlt években hatalmas lendülettel terjeszkedik nemcsak a futballszponzorációk terén – a márka fő arca minden idők legdrágább labdarúgója, Neymar – de szűkebben véve, mint élbajnokságok hivatalos labdaszállítója is magabiztosan tör előre.
- A dél-amerikai válogatottak kontinenstornája, a Copa América 2024-ben 20 év után váltott Nike-ról Puma labdákra.
- Ugyancsak a Nike elől happolták el a jelenlegi szezon előtt az angol Premier League labdagyártói posztját, amit a 2000-2001-es idény óta birtokolt a pipás vállalat.
- Szintén ők gyártják az olasz élvonal, a Serie A hivatalos meccslabdáit a 2022-23-as szezontól kezdve,
- ahogy ők látják el labdával a spanyol első osztály, a La Liga csapatait is, utóbbi szerződést még a 2019-20-as idényben kötötték.
Carlos Laje, a Puma latin-amerikai térségért felelős igazgatója a The Athleticnek nyilatkozva elmondta, amellett, hogy folyamatosan keresik a lehetőséget, hogy a minél jobb csapatokkal és sztárjátékosokkal szerződhessenek szponzorként, a labdagyártói megállapodásokat is kiemelt lehetőségnek tekintik a márka erősítésére a sportágon belül.
Hasonlóan fogalmazott nemrég a New York Timesnak adott interjújában a Nike vezérigazgatója, Elliott Hill is, aki úgy leszögezte, a futballt továbbra is kiemelten fontos sportként kezelik.