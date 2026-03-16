Nagy változás készül, hamarosan lecserélheti egyik legfontosabb szponzorát a Bajnokok Ligája

Huszonöt év hosszú idő, különösen a labdarúgásban: ennyi idő alatt egy fiatal tehetségből rutinos veterán játékos, vagy akár már cipőjét szögre akasztó futballista, majd edző, sportvezető válik. Csapatok kiesnek, megszűnnek, vagy épp újjáalakulnak, osztályokat ugranak, felemelkednek, kis klubból a nemzetközi foci komoly tényezőjévé válnak. A szponzorokra pedig hatványozottan igaz, hogy ennyi idő alatt sűrűn cserélődnek: ritka az olyan cég, amely ennyi esztendőn át kitart akár egy sportoló, akár egy csapat, akár egy versenysorozat mellett. Nos, az Adidas épp negyedszázada, 2001 óta megbizható partnerként van jelen az UEFA Bajnokok Ligája oldalán. A két kisebb presztízsű kontinentális klubtorna labdáit a Decathlon biztosítja, ők 2024 óta látják el labdával az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga csapatait.

Már 25 éve Adidas labdákkal játszanak a Bajnokok Ligája meccsein, ez azonban hamarosan megváltozhat/Fotó: NurPhoto via AFP

Mindkét megállapodás a 2026-27-es szezon végén fog lejárni, és mind a Nike, mind a Puma szívesen kiütné az Adidast a nyeregből. Az UEFA hivatalos éves jelentése szerint a Bajnokok Ligája legutóbbi, 2024/25-ös idényének mérkőzési 1,18 milliárdos össznézőszámot produkáltak, a torna ezzel egyértelműen a klubfutball legnézettebb és legnagyobb érdeklődést kiváltó versenysorozatának számít.

A The Athleticnek nyilatkozó, névtelenséget kérő, de a helyzetet jól ismerő források szerint a Bajnokok Ligája markentigügyeit intéző Relevent Football Partners ügynökség, valamint a BL marketingjogait birtokló, az UEFA és az Európai Klubok Szövetsége által létrehozott vegyes vállalat, a UC3 pályázatot írna ki, miután előzetesen több gyártó is jelezte, átvenné a labdagyártó-szponzor szerepét az Adidastól.

Egy régi szponzor lecseréléséről már tárgyalnak: új sörgyártó jöhet a Heineken helyett

A BL marketingjogainak birtokosai ráadásul nemrég már megmutatták, ha kellőképpen jövedelmező ajánlat érkezik, hajlandóak tárgyalni egy olyan fontos szponzor lecseréléséről, amellyel már évtizedek óta tart az együttműködés.

Tavaly októberben kapott szárnyra a hír, hogy az Anheuser-Busch InBev (AB InBev) előrehaladott és exkluzív tárgyalásokat folytat a UC3-vel, hogy a Heineken helyett ők legyenek a Bajnokok Ligája hivatalos sörgyártója.