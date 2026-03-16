Ursula von der Leyenék egészen hihetetlen nyilatkozatot tettek a Barátság vezetékről: nem is okoz semmilyen problémát, úgyse akarnak orosz olajat – Ukrajna majd ad egy papírt

Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést küldött Ukrajnának: sürgősen ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték újbóli működésbe állítására – jelentette ki Dan Jorgensen, energiaügyekért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben. A biztos a tagállamok energiaügyi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón azonban védelmébe vette Kijevet: szerinte a vezeték jelenlegi problémái nem Ukrajnából, hanem Oroszországból erednek.

Már az Európai Bizottság arra ösztönzi Ukrajnát, hogy mielőbb mutassa be a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ütemtervét / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Jorgensen a felszólítás után azonnal visszatáncolt: szerinte a mostani helyzet nem okoz ellátásbiztonsági gondot az EU számára, mivel alternatív energiaforrások rendelkezésre állnak, és a szomszédos országok is segítettek a szükséges ellátás biztosításában.

Sőt, a biztos azt is világossá tette, hogy Brüsszelnek hosszabb távon továbbra is az a célja, hogy teljesen betiltsa az orosz kőolajimportot.

Jelenleg két tagállam – Magyarország és Szlovákia – kivételt kapott a már érvényben lévő szankciók alól, de a Brüsszel által javasolt új intézkedés minden országra vonatkozna.

„Minden országnak fel kell készülnie erre a helyzetre. A jövőben nem akarunk energiát vásárolni Oroszországtól” – jelentette ki Jorgensen, hangsúlyozva, hogy a közel-keleti konfliktus és az energiaárak emelkedése további nyomást jelent az európai háztartásokra és vállalatokra. A bizottság ezért vizsgálja, miként lehet csökkenteni a lakosság energiaszámláit, és rövid távon segítséget nyújtani a leginkább rászorulóknak.

Az azonnali intézkedések szerinte a vállalkozások és a legsebezhetőbb társadalmi csoportok támogatását célozzák, miközben a tagállamok vészhelyzeti eszközökkel is felkészülhetnek a helyzet további romlására.

Brüsszel maga vágná el a Barátság kőolajvezetéket

A biztos szerint hosszabb távon szerkezeti változásokra van szükség, hogy az EU csökkentse kitettségét a globális energiapiaci ingadozásoknak. Ennek érdekében a bizottság vizsgálja az energiaszámlák mind a négy fő összetevőjét:

az energia árát;

a hálózati díjakat;

az adókat és illetékeket;

valamint a szén-dioxid-költségeket.

Jorgensen felidézte, hogy a 2022-es energiaválság, amely az orosz–ukrán háború következménye volt, lehetőséget adott Európának arra, hogy megszüntesse történelmi függőségét az orosz energiahordozóktól.

A biztos szerint Európa most ismét stratégiai döntés előtt áll: vagy továbbra is kiszolgáltatott marad a globális energiapiacok ingadozásának, vagy saját kezébe veszi energiajövőjét.

Ehhez több, Európában termelt tiszta energiára, erősebb és jobban összekapcsolt villamosenergia-hálózatokra, jól működő energiapiacra és a villamosítás felgyorsítására van szükség.