Deviza
EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48% EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
energiaválság
Ukrajna
Barátság kőolajvezeték

Ursula von der Leyenék egészen hihetetlen nyilatkozatot tettek a Barátság vezetékről: nem is okoz semmilyen problémát, úgyse akarnak orosz olajat – Ukrajna majd ad egy papírt

Már Brüsszelnek is fogy a türelme. Bár továbbra sem hajlandó felelősségre vonni Ukrajnát az energiaellátás akadályozása miatt, az Európai Bizottság mielőbb szeretné látni az ütemtervet a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról.
VG/MTI
2026.03.16, 19:16
Frissítve: 2026.03.16, 19:42

Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést küldött Ukrajnának: sürgősen ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték újbóli működésbe állítására – jelentette ki Dan Jorgensen, energiaügyekért felelős uniós biztos hétfőn Brüsszelben. A biztos a tagállamok energiaügyi minisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón azonban védelmébe vette Kijevet: szerinte a vezeték jelenlegi problémái nem Ukrajnából, hanem Oroszországból erednek.

Már az Európai Bizottság arra ösztönzi Ukrajnát, hogy mielőbb mutassa be a Barátság kőolajvezeték helyreállításának az ütemtervét / Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Jorgensen a felszólítás után azonnal visszatáncolt: szerinte a mostani helyzet nem okoz ellátásbiztonsági gondot az EU számára, mivel alternatív energiaforrások rendelkezésre állnak, és a szomszédos országok is segítettek a szükséges ellátás biztosításában. 

Sőt, a biztos azt is világossá tette, hogy Brüsszelnek hosszabb távon továbbra is az a célja, hogy teljesen betiltsa az orosz kőolajimportot. 

Jelenleg két tagállam – Magyarország és Szlovákia – kivételt kapott a már érvényben lévő szankciók alól, de a Brüsszel által javasolt új intézkedés minden országra vonatkozna.

„Minden országnak fel kell készülnie erre a helyzetre. A jövőben nem akarunk energiát vásárolni Oroszországtól” – jelentette ki Jorgensen, hangsúlyozva, hogy a közel-keleti konfliktus és az energiaárak emelkedése további nyomást jelent az európai háztartásokra és vállalatokra. A bizottság ezért vizsgálja, miként lehet csökkenteni a lakosság energiaszámláit, és rövid távon segítséget nyújtani a leginkább rászorulóknak.

Az azonnali intézkedések szerinte a vállalkozások és a legsebezhetőbb társadalmi csoportok támogatását célozzák, miközben a tagállamok vészhelyzeti eszközökkel is felkészülhetnek a helyzet további romlására.

Brüsszel maga vágná el a Barátság kőolajvezetéket

A biztos szerint hosszabb távon szerkezeti változásokra van szükség, hogy az EU csökkentse kitettségét a globális energiapiaci ingadozásoknak. Ennek érdekében a bizottság vizsgálja az energiaszámlák mind a négy fő összetevőjét:

  • az energia árát;
  • a hálózati díjakat;
  • az adókat és illetékeket;
  • valamint a szén-dioxid-költségeket.

Jorgensen felidézte, hogy a 2022-es energiaválság, amely az orosz–ukrán háború következménye volt, lehetőséget adott Európának arra, hogy megszüntesse történelmi függőségét az orosz energiahordozóktól.

A biztos szerint Európa most ismét stratégiai döntés előtt áll: vagy továbbra is kiszolgáltatott marad a globális energiapiacok ingadozásának, vagy saját kezébe veszi energiajövőjét. 

Ehhez több, Európában termelt tiszta energiára, erősebb és jobban összekapcsolt villamosenergia-hálózatokra, jól működő energiapiacra és a villamosítás felgyorsítására van szükség.

Energiaválság

Energiaválság
1237 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
