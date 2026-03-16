Deviza
EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48% EUR/HUF390,32 -0,59% USD/HUF339,21 -1,19% GBP/HUF452,08 -0,59% CHF/HUF430,66 -0,9% PLN/HUF91,47 -0,44% RON/HUF76,62 -0,41% CZK/HUF15,97 -0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36% BUX120 787,85 -0,79% MTELEKOM2 040 -0,49% MOL3 766 -2,08% OTP35 340 -0,48% RICHTER11 880 0% OPUS508 -1,17% ANY7 300 +0,27% AUTOWALLIS155 +0,98% WABERERS4 900 -1,21% BUMIX9 417,64 -0,55% CETOP4 077,36 +0,36% CETOP NTR2 554,74 +0,36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrenergo
energiaválság
Barátság kőolajvezeték
Szlovákia
áramszolgáltatás
Robert Fico

Vége: Fico megtette, levágta az áramról Ukrajnát – Szlovákia mostantól nem ad villamosenergiát vészhelyzetben

A szerződés májusban egyébként is lejárt volna, Kijev politikai játszmái azonban felgyorsították a folyamatot. Szlovákia felmondta az Ukrajnával kötött vészhelyzeti támogatási megállapodást, amelyen keresztül áramot szállítottak az országba.
VG
2026.03.16, 20:14

Szlovákia egyoldalúan felmondta az ukrán villamosenergia-rendszerrel kötött vészhelyzeti segítségnyújtási megállapodását. Az ukrán kormány szerint a döntés indoklás nélkül érkezett, ám valójában ezt Robert Fico szlovák elnök már korábban is megígérte, ha Kijev nem indítja újra az olajszállítmányokat a Barátság vezetéken keresztül.

Robert Fico betartotta az ígéretét: Szlovákia hétfőn felmondta az ukrán energiarendszerrel kötött vészhelyzeti támogatási megállapodást / Fotó: Alex Brandon / AFP

A szlovák villamosenergia-rendszer üzemeltetője, a SEPS hétfőn hivatalosan értesítette az ukrán rendszerirányítót, az Ukrenergo vállalatot arról, hogy egyoldalúan felmondja a vészhelyzeti energiasegélyről szóló megállapodást. A szerződés májusban járt volna le, a szlovák fél azonban korábban felrúgta a megállapodást.

Ukrajna szerint a SEPS semmilyen indoklást nem adott a felmondásra, valójában azonban ez a Barátság kőolajvezeték elzárására volt válasz, amellyel Kijev Szlovákia és Magyarország energiaellátását is túszul ejtette.

A megtorlás azonban még így is enyhe volt: a Szlovákiából Ukrajnába irányuló villamosenergia-import továbbra is a szokásos módon zajlik. Az energiaáramlás a határkeresztező kapacitásokra kiírt napi és hosszú távú aukciók alapján történik, és ezekben nincs korlátozás.

Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban még február 21-én kijelentette, hogy hazája energiaellátásának a veszélyeztetéséért teljesen meg fogják szüntetni az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállításokat.

A döntés Szlovákiában is heves kritikákat váltott ki. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt jelezte, hogy panaszt nyújt be az ügyben az ügyészséghez. A párt parlamenti képviselője, Karol Halek pedig úgy fogalmazott: a miniszterelnök „új frontot nyit Ukrajna ellen Oroszország oldalán”.

Kijev kikéri magának, hogy nem jön a szlovák áram

Az ukrán energiavállalat hangsúlyozta, hogy a megállapodás teljes időtartama alatt maradéktalanul betartották a szerződés feltételeit. Mint fogalmaztak, mindig a „jó szomszédság szellemében és az európai jogszabályok tiszteletben tartásával” működtek együtt.

Az Ukrenergo szerint ráadásul a vészhelyzeti segítséget csak ritkán és nagyon korlátozott mennyiségben vették igénybe. Az utolsó ilyen eset idén januárban történt, amikor rövid ideig volt szükség a szlovák rendszer támogatására.

A vállalat igyekezett megnyugtatni az ukrán fogyasztókat is: a döntésnek nem lesz közvetlen hatása az ország villamosenergia-ellátására. A hétköznapi áramkereskedelem a két ország között változatlanul folytatódik.

Ursula von der Leyenék egészen hihetetlen nyilatkozatot tettek a Barátság vezetékről: nem is okoz semmilyen problémát, úgyse akarnak orosz olajat – Ukrajna majd ad egy papírt

Már Brüsszelnek is fogy a türelme. Bár továbbra sem hajlandó felelősségre vonni Ukrajnát az energiaellátás akadályozása miatt, az Európai Bizottság mielőbb szeretné látni az ütemtervet a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról.

 

Energiaválság

1237 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
