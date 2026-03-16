Vége: Fico megtette, levágta az áramról Ukrajnát – Szlovákia mostantól nem ad villamosenergiát vészhelyzetben

Szlovákia egyoldalúan felmondta az ukrán villamosenergia-rendszerrel kötött vészhelyzeti segítségnyújtási megállapodását. Az ukrán kormány szerint a döntés indoklás nélkül érkezett, ám valójában ezt Robert Fico szlovák elnök már korábban is megígérte, ha Kijev nem indítja újra az olajszállítmányokat a Barátság vezetéken keresztül.

Robert Fico betartotta az ígéretét: Szlovákia hétfőn felmondta az ukrán energiarendszerrel kötött vészhelyzeti támogatási megállapodást

A szlovák villamosenergia-rendszer üzemeltetője, a SEPS hétfőn hivatalosan értesítette az ukrán rendszerirányítót, az Ukrenergo vállalatot arról, hogy egyoldalúan felmondja a vészhelyzeti energiasegélyről szóló megállapodást. A szerződés májusban járt volna le, a szlovák fél azonban korábban felrúgta a megállapodást.

Ukrajna szerint a SEPS semmilyen indoklást nem adott a felmondásra, valójában azonban ez a Barátság kőolajvezeték elzárására volt válasz, amellyel Kijev Szlovákia és Magyarország energiaellátását is túszul ejtette.

A megtorlás azonban még így is enyhe volt: a Szlovákiából Ukrajnába irányuló villamosenergia-import továbbra is a szokásos módon zajlik. Az energiaáramlás a határkeresztező kapacitásokra kiírt napi és hosszú távú aukciók alapján történik, és ezekben nincs korlátozás.

Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban még február 21-én kijelentette, hogy hazája energiaellátásának a veszélyeztetéséért teljesen meg fogják szüntetni az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállításokat.

A döntés Szlovákiában is heves kritikákat váltott ki. Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás párt jelezte, hogy panaszt nyújt be az ügyben az ügyészséghez. A párt parlamenti képviselője, Karol Halek pedig úgy fogalmazott: a miniszterelnök „új frontot nyit Ukrajna ellen Oroszország oldalán”.

Kijev kikéri magának, hogy nem jön a szlovák áram

Az ukrán energiavállalat hangsúlyozta, hogy a megállapodás teljes időtartama alatt maradéktalanul betartották a szerződés feltételeit. Mint fogalmaztak, mindig a „jó szomszédság szellemében és az európai jogszabályok tiszteletben tartásával” működtek együtt.

Az Ukrenergo szerint ráadásul a vészhelyzeti segítséget csak ritkán és nagyon korlátozott mennyiségben vették igénybe. Az utolsó ilyen eset idén januárban történt, amikor rövid ideig volt szükség a szlovák rendszer támogatására.