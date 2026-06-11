Sorsközösség a pénzügyi fogyasztói kockázatokban

A pénzügyi szolgáltatásoknál, például hitelfelvételnél vagy befektetéseknél számos helyzetben ugyanazon kockázatokkal szembesülnek a magyar fogyasztók, mint más országbeli társaik. A pénzügyi visszaélés vagy rejtett hitelköltség például több kontinensen van jelen. Bár a kockázatokat a helyi tényezők befolyásolják, mégis azonosíthatók főbb trendek, amelyekre közös válaszok adhatók.

Pénzügyi fogyasztói kockázatok – hitelkártya, BNPL / Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

Az OECD – számos példát ismertető – pénzügyi fogyasztóvédelmi jelentése (Consumer Finance Risk Monitor 2026) a 2025-ben tapasztalt, illetve idén várható főbb fogyasztóvédelmi kockázatokat és azok kezelésének lehetséges eszközeit foglalta össze a teljes pénzügyi szektorban, amelyhez hatvan ország adatait, tapasztalatait vették alapul.

Pénzügyi fogyasztói kockázatok

A jelentés alapján a fogyasztók számára világszerte a pénzügyi csalások és visszaélések jelentik az egyik legfőbb kockázatot. Az adatot szolgáltató országok 2025-ben – akár alacsony, akár magas jövedelmű fogyasztókról van szó – mintegy tízszer jelentősebbnek értékelték a pénzügyi visszaélésekből eredő e rizikókat, mint az energiaárakból eredőeket.

Az OECD szerint a legjellemzőbb pénzügyi visszaélési módok – az érintettek száma és a pénzügyi veszteség összegszerűsége tekintetében egyaránt – az adathalászat mellett azon esetek, amikor a csalók banknak, pénzügyi szolgáltatónak vagy tanácsadónak adják ki magukat, valamint hamis rendszerek útján arra csábítják az ügyfeleket, hogy pénzt utaljanak át, fizessenek, befektessenek vagy biztosítást kössenek. A digitalizáció terjedése újabb lehetőségeket nyitott a csalók számára, hogy kiaknázzák a fogyasztók ilyen ismereteinek hiányosságait. Az előnyökkel járó digitális pénzügyi környezet (például mobilbanki vagy közösségi média felületen keresztüli fizetés) gyakran kihívás elé állítja a fogyasztókat és bizonyos esetekben a hatóságokat is.

Több ország felismerte, hogy a pénzügyi visszaéléseknél a különböző hatóságok, valamint a piaci és fogyasztóvédelmi szervezetek közötti összehangolt működés segíti a hatékony válaszokat, kiemelten a fogyasztói tudatosság növelését.

Itthon a KiberPajzs projektben öltött testet az az összefogás, amely célja egyrészt a fogyasztói tudatosság növelése, az ügyfelek figyelmének felhívása az online tér pénzügyi kockázataira, másrészt a visszaélések elleni együttműködés a különböző piaci szereplők és állami intézmények között.

A fogyasztói eladósodottság szintén a jelentős kockázatok között szerepel az OECD jelentésében. Az új típusú hiteljellegű szolgáltatások, különösen a digitális csatornákon elérhető kölcsönök terjedése hozzájárul ehhez, és növeli a rejtett hitelköltségek kockázatát. A rövid távú előnyökre irányítja ugyanis a fogyasztók figyelmét, csökkentve a hosszabb távú költségek jelentőségét.