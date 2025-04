Itt a bejelentés: nem csak a régióban, több uniós országban is nézelődik a Gránit Bank

Jelenleg a hazain kívül a román piacon vannak jelenleg, terveznek-e további terjeszkedést?

Az az üzleti modell, amit a Gránit Bank követ, lehetővé teszi, hogy további uniós országokban folytassuk a terjeszkedést. Most értékeljük és hamarosan döntünk arról, melyik ország lesz a következő célpont.

Mit lehet erről tudni, több ország is van a horizonton, Kelet vagy Nyugat-Európában nézelődnek?

Több ország is, de most lépésről lépésre haladunk, nagyon jók a tapasztalataink a román piacra lépést követően. Mivel nem döntöttünk még, sokat nem mondhatok, de annyit azért elárulhatok, hogy aminek nagyobb esélyét látom, az nem régiós ország.

Amikor 2022-ben interjút készítettem Önnel, még nem voltak a 10 legnagyobb hazai bank között, ehhez képest ma már a nyolcadikok. Két év múlva már a TOP 5-ben lesznek?

Jóslásokba nem szeretnék bocsátkozni, egy dolgot ígérhetek, sokkal nagyobb lesz a mérlegfőösszegünk és a sokkal nagyobb a profitunk. Az, hogy ez melyik helyezéshez lesz elegendő, majd meglátjuk. De azt gondolom, hogy a Gránit Bank nem csak növekedni fog, hanem a tevékenysége, szolgáltatási palettája is bővülni fog.

Ez konkrétan mit takar?

Tavaly decemberben kibővítettük a mobil alkalmazásunkat a befektetési szolgáltatásokkal, így azóta befektetési jegyeket, részvényeket és állampapírt is lehet vásárolni, eladni, ugyanabban a mobilalkalmazásban, amelyben a mindennapi pénzügyeinket is intézhetjük A „Vagyonom” funkcióval megmutatjuk az ügyfeleknek a megtakarításaik összetételét, időbeli alakulását. Természetesen értékpapír számlát is lehet mobil alkalmazáson keresztül nyitni.