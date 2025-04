Ragaszkodnak a készpénzhez a magyarok

Bár a bankkártyás vásárlási forgalom is folyamatosan nő Magyarországon, a készpénz használatáról sem hajlandó lemondani a lakosság – derül ki annak az online szavazásnak az eredményeiből, amelyet a Világgazdaság és a vármegyei hírportálok készítettek az elmúlt napokban az olvasóik körében.

Az elektronikus forgalom fejlődése mellett a készpénz még sokaknál elsődleges fizetési eszköznek számít / Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

A szavazás összesített eredménye szerint a válaszadók több mint negyede – 25,6 százaléka – nyilatkozott úgy, hogy kizárólag készpénzt használ a vásárlásai során, és további 19 százalék a saját bevallása szerint inkább készpénzzel fizet, és csak időnként használja a kártyás megoldást. A válaszadók 28 százaléka viszont inkább a kártyás vásárlást preferálja a készpénzes fizetéssel szemben, miközben bő 27 százalék állította azt, hogy kizárólag kártyával szokott fizetni.

Van, ahol még mindig a készpénz a domináns

Nem meglepő módon az egyes vármegyék között jelentős eltérések mutatkoztak a készpénz és a bankkártya dominanciáját illetően: a Nógrád vármegyei hírportál, a Nool válaszadó olvasóinak például 39 százaléka nyilatkozott úgy, hogy csak készpénzzel szokott fizetni, de hasonlóan magas – 40 százalékos – volt az arány a Baon (a Bács-Kiskun vármegyei hírportál) szavazatot leadó olvasói körében is. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál, a Szoljon válaszadóinak a fele viszont úgy nyilatkozott, hogy kizárólag kártyát szokott használni.

Mindezek alapján jól látható, hogy ugyan a bankkártyás fizetés elfogadottsága igen nagy a magyarok körében, igen magas azok aránya is, akiknek a készpénz jelentős szerepet játszik a fizetési műveleteik – leginkább a vásárlásaik – során.

Mindenütt biztosítanák a készpénz használatának lehetőségét

Ahogy a Világgazdaság arról korábban beszámolt, már az Országgyűlés előtt van az a törvényjavaslat, amely előírná, hogy bankjegykiadó automata (ATM) működjön minden hazai településen, ezzel is elősegítve a készpénzhez való hozzáférést. A Gyopáros Alpár által benyújtott javaslatot a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatja, hiszen a tárca álláspontja szerint a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, és elérhetősége kulcsfontosságú a vidéki lakosság számára. Az új törvényjavaslat ösztönzi a pénzforgalmi szolgáltatók együttműködését és az önkormányzatok részvételét az ATM-hálózat fejlesztésében.