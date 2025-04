Lakossági hitelek: tovább élénkülhet a piac

A tavalyi rekordok után várhatóan 2025-ben is folytatódik az élénkülés a lakossági hitelezésben, illetve a fogyasztási hitelek piacán – hangzott el a Cofidis által rendezett keddi sajtótájékoztatón.

A lakossági – illetve a fogyasztási – hitelezésben idén is folytatódhat a növekedés / Fotó: Shutterstock

A visszatérő fogyasztói bizalom is fűti a lakossági hitelek piacát

A fogyasztási hitelek piacának növekedésére vonatkozó várakozást támasztja alá a Cofidis Hitel Monitor legfrissebb, 10 éves távlatot vizsgáló reprezentatív kutatása is: az első negyedéves felmérés adatai szerint a magyarok 11 százaléka tervez hitelt felvenni a következő egy évben, miközben a legnépszerűbb hiteltípus továbbra is a személyi kölcsön.

A leggyakoribb hitelcélok a lakásvásárlás és -felújítás (27-27 százalékos részesedéssel), harmadik helyen az autóvásárlás áll 20 százalékkal.

A hitelt tervezők 15 százaléka egészségügyi kezelést finanszírozna, és ugyanekkora az aránya a hitelkiváltásnak mint felhasználási célnak is.

„Azt látjuk, hogy a tényleges hitelfelvétel nem is annyira a fogyasztók konkrét terveitől függ, mint inkább attól, mennyire látják a jövőt bizakodóan. A fogyasztói bizalom fokozatos visszatérése csak részben magyarázza a gyorsan fejlődő személyikölcsön-piacot. A növekedés mögött valószínűleg az is ott lehet, hogy az elmúlt öt év válságoktól terhelt éveiben a lakosság visszafoghatta az élethelyzetük által kikövetelt beruházásokat, amiket most kedvezőbb kamatokkal, de az infláció miatt magasabb bekerülési értéken fognak megvalósítani, magasabb hitelösszeg mellett. A fogyasztói bizalom emelkedésének folytatódása, a 2018–2019-es szintek elérése újabb lendületet adhat a piacnak” – mondta Molnár Zoltán, a reprezentatív kutatást végző NRC Kft. ügyfélkapcsolati igazgatója.

Cofidis: ambiciózus tervek felvásárlás után

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe sikeres évet zárt tavaly: 2024-es árbevétele (kamatbevétel és nettó jutalékbevétel) megközelítette a 25 milliárd forintot, ami 11 százalékos növekedés 2023-hoz képest. A vállalat nettó kamateredménye – a kamatráfordítások növekedése ellenére – közel 14 százalékkal haladta meg az előző évit.