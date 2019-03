A vihar után megugrott a kárbejelentések száma

A márciusi vihar után a K&H Biztosítóhoz 50 százalékkal több kárbejelentés érkezett, mint egy átlagos héten.

Komoly vihar pusztított március elején – 10-én és 11-én – Magyarországon, akkor az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztást adott ki számos megyére a 70 km/h-s helyenként akár 90-100 km/h-s szél miatt. A vihar pedig sok lakóingatlanban is kárt okozott – derül ki a K&H Biztosító összefoglalójából.

Pár nap alatt, elsősorban telefonon

A K&H Biztosítóhoz

a vihar pusztítása utáni héten 50 százalékkal több kárbejelentés érkezett, mint egy átlagos héten.

A társaság az elmúlt két hétben a vihar után bejelentett károk 75 százalékát már rendezte, egy-egy ügyet átlagosan 4 nap alatt. A gyors ügyintézés elsősorban annak köszönhető, hogy a kárbejelentések 68 százalékát telefonon – azaz helyszíni szemle nélkül – oldotta meg a Biztosító a károsultakkal.

Egy-egy kárra átlagosan 31 200 forintot fizetett a Társaság.

A társaság szerint a márciusi vihar egyfajta figyelmeztetésként is felfogható a májusban, júniusban várható viharszezonra. Az elmúlt években 2014 és 2018 azonos időszaka is viharos volt, a jelenlegi kárbejelentések darabszámát jelentősen meghaladó káreseménnyel. A lakóingatlan-tulajdonosoknak többek között érdemes ellenőrizniük a tetők állapotát, a vízelvezetőket, és a nyílászárókat is, és természetesen ne feledkezzenek meg biztosításaikról sem. Amennyiben mégis kárt tesz az érkező vihar az ingatlanban, akkor a gördülékeny kárrendezés érdekében kiemelten fontos a károk megfelelő dokumentálása.

Három kérdés után már jöhet az ajánlat

A kárrendezés mellett egyébként a lakásbiztosítások megkötésénél is felgyorsultak a folyamatok. A K&H ugyanis a közelmúltban vezette be a teljesen digitális lakásbiztosítási rendszerét. Ennek köszönhetően az érintettek mindössze három kérdés megválaszolásával lakásbiztosítási árajánlatot kaphatnak. A teljesen digitális ügyintézés elindulása óta a lakásbiztosítások online értékesítését megduplázta a Társaság.