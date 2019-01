Figyelmeztető erejű volt az éjszakai flash crash

Egy évtizede nem látott mozgások zajlottak a jen piacán, miután az Apple közzétette profitfigyelmeztetését. Az úgynevezett flash crash mögött az algoritmikus kereskedés és a japán kisbefektetők állhattak.

Drámai devizamozgások zajlottak csütörtök hajnalban a korai ázsiai kereskedésben, ami elsősorban a japán jen, a török líra és a dél-afrikai rand árfolyamát érintette. A flash crashnak, összeomlásnak nevezett folyamatot részben az Apple éjszakai profitwarningja (profitfigyelmeztetése) indította el, amely után hirtelen megnövekedett a jen mint menedékdeviza iránti kereslet.

Miután a jen kereskedése több, kulcsfontosságúnak tekintett technikai szintet is átvitt, a dollár ellenében a nyitó 108,76-os szintről az éjszaka során 3,2 százalékot is erősödött és megközelítette a 105-ös szintet. Az azonban figyelemreméltó, hogy az ázsiai devizának évek óta nem tesztelt szinteken mindössze hét percbe telt átjutnia (több deviza ellenében is). Az ausztrál dollár ellenében a jen percek alatt 8 százalékot erősödött 2009 óta nem látott szintekre, ezalatt a török líra 10 százalékot veszített értékéből.

A jen hirtelen ugrása önmagában még nem meglepő, mivel a japán piacok idén még nem nyitottak ki, de az alacsony likviditás mellett az algoritmikus kereskedés egyre gyakrabban vált ki hasonló mozgásokat.

A technikai típusú mozgás folyamatosan erősítette a jent, amely újabb és újabb stop-loss megbízásokat aktivált a piacon azon befektetők részéről, akik hónapok óta shortolják a jent.

A japán deviza az elmúlt hónapokban szinte az egyetlenné vált a menedékeszközök között, amelybe folyamatosan érkezik a likviditás. A dollártól az amerikai politikai események, a jegybanki kamatemelések bizonytalan jövője, a svájci franktól az alacsony alapkamat és az erősödés ellen folyamatosan kommunikáló jegybank tartja távol az új forrásokat.

Az erősödő jen azonban nem rettentette el a japán befektetőket attól, hogy a devizát olcsó forrásként használva új pozíciókat építsenek ki, hisz negatív kamatszint mellett a finanszírozás rendkívül kedvező.

A Tokyo Financial Exchange adatai szerint a helyi kisbefektetők a december 18-át követő két hétben 45 százalékkal növelték ausztrál dollár long pozícióikat, és a török líra kitettségek is négy hónapos csúcsra értek.

Még ezzel a magyarázattal is figyelmeztetést jelent az éjszakai flash crash a piacok számára: sokan a decemberi hirtelen részvényindexmozgásokhoz hasonlították az eseményt. Az jól látszik, hogy a kockázatcsökkentés az algoritmikus és egyéb gépi kereskedések következményeképpen egyre gyorsabban zajlik le a piacokon, ami a devizapiacok esetében lavinaszerű mozgásokat indíthat el.