Merre fordul a forint?

Az euró-forint mozgása kulcsfontosságú lehet a következő napokban, amennyiben tartósan a 362-es szint felett marad, további emelkedés jöhet. Ellenkező esetben azonban kisebb negatív korrekció várható.

Várakozásunknak megfelelően folytatódott a forintgyengülés a tegnapi kereskedésben, most azonban fontos ellenállási szinthez érkeztünk az euróval szembeni 362 forintos szintnél

– mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Szerinte, jó esély van rá, hogy itt megakad az emelkedés, és kisebb korrekciós hullám indul, de később folytatódhat az emelkedés.

A korábbi ék alakzat célárfolyama továbbra is 367 forint közelébe mutat.

A forint mozgását az ünnepek is kiszámíthatatlanná tehetik. Ilyenkor eleve kevesebb szereplő mozog a piacon, s különösen izgalmasak az olyan napok, amikor a pesti tőzsde bezár, ám a londoni „nagybani” piac még nyitva van. Az ünnepek alatt ott is csak páran lézengenek a parketten. De a maradók a bróker tapasztalat szerint kimondottan „játékfüggők”. Előfordulhat, hogy piacbefolyásoló tétet tesznek. Ami annál is könnyebb, mert illikvid piacon, már egy-egy pozíció is jókorát lökhet a kurzusok. És amikor a magyar piac zárva, a forint szakértők is eltűnnek, míg a magyar viszonyokat kevéssé ismerő befektetők az árfolyammozgás hatása alá kerülhetnek.

Növekvő volatilitás, érthetetlen felszúrások, indokolatlan süllyedések jellemezhetik ilyenkor a forint piacát. Szerencsére mostanáig, a technikai alakzatok alapján kiszámíthatóan mozgott az EUR/HUF.