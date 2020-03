Váratlan támasz a forintnak

A jelenleg stabilnak látszó, de napon belül ingadozó forintárfolyam hátterében különböző erők feszülnek egymásnak. Hosszú távon a piac monetáris politikákkal kapsolatos várakozása a döntő.

Egyre többen idézik 2008-at az elmúlt hét részvénypiaci zuhanását látva, a forint mégis – egy 340 feletti kilengéstől eltekintve – kifejezetten jól megállta a helyét a gyorsan gyengülő feltörekvő devizák között.

A magyarázatot kereső egyik leggyakoribb érvelés, hogy a forint erősödése leginkább a carry trade pozíciók zárásának következménye. Ahogy az elmúlt években a magyar jegybanki alapkamat csökkent, úgy változott meg a forint státusza a nemzetközi devizapiacon: a korábbi carry devizából funding currency, azaz finanszírozó deviza lett. Ez azt jelenti, hogy amíg a kockázatvállalási kedv nagy volt, a tőkepiaci szereplők gyengülő pályán mozgó forintban vettek fel olcsónak mondható hitelt, és ebből finanszírozták például mexikói vagy török állampapír-vásárlásaikat, ahol jóval magasabb a hozamszint.

A trade lezárásakor most minden fordítva történik: a carry trade-ben felvásárolt állampapírok gyengülnek, a forint erősödik. Így állhat elő az a helyzet, hogy viharos időkben erősödik egy feltörekvő piaci deviza, legalábbis addig, amíg tart a carryzárás hatása.

Mások – így Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője is – úgy érvelnek, hogy a koronavírus terjedése által okozott piaci turbulenciák és növekedési aggodalmak hatására a piacok újra kamatcsökkentést áraznak mind az EKB, mind a Fed részéről. Így véleménye szerint a hazai monetáris kondíciók szinten tartása, illetve fokozatos szigorítása várhatóan elégséges lesz a forint középtávú erősödéséhez. Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója szerint a koronavírus miatti zord befektetői hangulatban két erővel küzd a forint. Rövid távon szerinte is erősödhet a hazai deviza. „A másik oldalról, hosszabb távon továbbra is a gyengülésnek van nagyobb tere.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja