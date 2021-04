Fogyasztóbarát hitelek közül válogathatnak a magyarok

Egyre több bank kapcsolódik be a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelt kínáló pénzintézetek sorába, s ami ennél is fontosabb: elindult a kamatverseny az egymással rivalizáló termékek között.

Az elmúlt hetekben több banki lépés is igazolta, hogy beválhat a Magyar Nemzeti Bank terve, és a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelek (MFSZ) terén kialakuló verseny az ügyfelek számára is kedvező lehet.

Egyrészt egyre több hitelintézet jelenti be saját konstrukcióját

– márciusban az MKB is csatlakozott a terméket kínáló bankok sorába, a jövedelemátutalásnak a vállalás mértékében 6,99–10,99 százalékos kamatozás mellett kínált kölcsönével.

Mellette – a csatlakozás sorrendjében –

az OTP Bank, a Takarékbank, az Erste, a Cofidis, a Cetelem és a Budapest Bank kínál a jegybank által meghatározott feltételeknek megfelelő személyi hitelt.

A közös kritériumok között szerepel, hogy

a hitel maximális futamideje hét év lehet, és a kölcsön kamata a futamidő végéig nem változhat. A hitelt a befogadást követő három munkanapon belül folyósítani kell.

Feltétel az is, hogy a referenciakamaton felül alkalmazott kamatfelár 500 ezer forint feletti hitelösszeg esetében nem lehet magasabb 10 százaléknál – kisebb hitel esetén 15 százalék a felárplafon. A hitelt a futamidő lezárása előtt előtörlesztő ügyfelek számára maximum 0,5 százalékos díj számítható fel, egy évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.

Az új szereplők mellett a szolgáltatási kör is szépen bővül. Bár a feltételek szerint a bankoknak csak júliustól kellene megteremteniük a teljes körű online hiteligénylés lehetőségét, ezen a téren is erősödik a vetélkedés. A Money.hu adatai szerint az Erste áprilistól tette online módon is elérhetővé MFSZ hitelét, de a lehetőséggel egyelőre csak a bank már meglévő ügyfelei élhetnek. Az online hiteligénylést azzal is kedvezőbbé tette a bank, hogy az ezen a csatornán igényelt hiteleknél nincs folyósítási díj – az MFSZ szabályzata szerint a bank maximum 0,75 százalékos folyósítási díjat alkalmazhat. Az Ersténél online hitelfelvétel során adóstárs nem vonható be. Ugyancsak áprilistól igényelhető teljeskörűen online módon a Budapest Bank MFSZ-terméke is.

Ennél is fontosabb változás, hogy – ha óvatosan is –

elindult a termékek egymáshoz árazása.

A Cofidis például március elejétől a korábbi, évi 10,46–10,83 százalékról 8,56–10,39 százalékos sávba húzta vissza MFSZ-terméke kamatszintjét. (A teljes hiteldíjmutató, a THM 10,98–11,38 százalékról 8,90–10,90 százalékra csökkent a Money.hu kimutatásai szerint.) Az OTP-nél a sávokat változtatták meg, így az első hitelösszegsáv nem 6,1 millió, hanem 3,1 millió forintig tart, ám a kamat 12,19 százalékról 11,99 százalékra csökkent (a THM 13,4-ről 13,2 százalékra módosult).

Persze van, ahol külső körülmények is közrejátszanak. A referenciakamat csökkentésének volt köszönhető, hogy márciustól az Erste MFSZ-termékénél a kamat és a THM 5, az OTP-nél 1 bázisponttal csökkent.