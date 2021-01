A pandémia dacára is rekorddal zárták az évet az alapok

Az erős év végi hajrának is köszönhetően 430 milliárd forinttal gyarapodott tavaly az alapkezelői összvagyon. A tőkepiaci hozamok és a kitartó vásárlások révén lendületet vettek a részvényalapok, a legtöbb pénzt kezelő ingatlanalapok pedig kiheverték a MÁP Plusz elszívó hatását.

November után az év utolsó hónapja is kifejezetten erős volt a hazai befektetési alapoknál,

a 88 milliárd forintnyi friss megtakarítások mellett a hozamok is tovább duzzasztották a kezelt állományt, amely 3 százalékos bővülést követően 6896 milliárd forintra hízott, és ezzel újabb rekordot döntött

– derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének legfrissebb adataiból.

A 203 milliárd forintos bővüléshez a legtöbb kategória pozitív tőkeáramlással járult hozzá, különösen az ingatlan- és a vegyes alapokat vásárolták a befektetők, az előbbi kategóriába 30,7, az utóbbiba pedig 28,3 milliárd forint friss megtakarítás érkezett. A főként intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok 29 milliárd forintot szívtak fel.

A befektetési jegyek felértékelődése mindhárom eszköztípust segítette,

az ingatlanalapok 2,2,

a vegyes alapok 4,1,

a zártkörű alapok pedig 6,6

százalékos gyarapodást értek el.

Tekintélyes mennyiségű, 13 milliárd forint feletti friss pénzösszeg érkezett a részvényalapokba is, ami érthető az optimista tőzsdei hangulatban. A fejlett és a fejlődő piacokon egyaránt jelentős emelkedés volt megfigyelhető, a magyar börze pedig még ezek között is felülteljesítő volt a BUX 8,7 százalékos emelkedésével.

A kedvező piaci hátszéllel megtámogatott részvényalapok ismét magasan kiemelkedtek a mezőnyből, 8,4 százalékos állománybővüléssel 606,7 milliárd forintos mindenkori csúcson zárták 2020-at. Kötvényalapokból mindössze egymilliárd forinttal növelték kitettségüket a befektetők az év utolsó hónapjában, a hozamok azonban itt is jól hoztak a konyhára, ezért

23 milliárd forinttal, 1,5 százalékkal gyarapodott az itt kezelt összvagyon, átlépve az 1500 milliárd forintot.

A tőkevédett alapok közül három is lejárt a múlt hónapban, ezért jelentős, 11 százalék feletti tőkekiáramlást könyvelhetett el a szegmens. Mivel a kifutó alapokat nem újítják meg, ezért a tavaly 42 százalékkal zsugorodó, az esztendőt mindössze 66 milliárd forintos eszközértékkel záró szegmens az idén a legkisebb kategóriává válhat.

A teljes alapkezelői szektor azonban a pandémia ellenére is remek évet könyvelhetett el. Jórészt az utolsó két hónap piaci ralija, továbbá a tavaszi pánik kivételével folyamatos tőkebeáramlás révén 6,7 százalékkal, több mint 430 milliárd forinttal szárnyalta túl a 2020. végi állomány az egy évvel korábbit, ráadásul a növekedés üteme jócskán meghaladta a 2019-ben elért 4,9 százalékot.

A járványhelyzet miatt rendkívüli tavalyi év szembetűnő átrendeződést hozott a kategóriákon belül is.

Az év nyertesei egyértelműen a részvényalapok voltak, amelyek összvagyona a harmadával gyarapodott. A csaknem 150 milliárdos bővülésből 108 milliárd forint a vásárlásokból származott.

A tőkevédett alapokhoz hasonlóan a pénzpiaci alapok is drámaian zsugorodtak a szigorúbb működési feltételek és a hozamok elmaradása miatt. Tíz százalék feletti növekedést regisztráltak a kötvény- és a vegyes alapok is, a második és harmadik legnagyobb vagyont kezelő kategória piaci súlya ezzel tovább erősödött. Az ingatlanalapok vezető szerepe még így sem csorbult, sőt, a legnagyobb eszközértékű kategória összvagyona továbbra is 170 milliárd forinttal előzi meg a kötvényalapokét. Az ingatlanalapok a 2019-es stagnálás után, tavaly 7,8 százalékkal gyarapodtak, az eszközárak emelkedése mellett ebben közrejátszott az is, hogy a szuperállampapír elszívó hatása jóval kevésbé érvényesült: a tavalyelőtti 60 milliárd forintos tőkekiáramlással szemben majdnem 40 milliárd forint friss forrást tudtak becsatornázni.