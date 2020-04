Alapvetően írta át a válság a felívelési terveket az MKB Banknál is, ám Balog Ádám elnök-vezérigazgató szerint az utóbbi évek digitális fejlesztései és a hatékonyabb működési modell miatt a nehéz időszakból a piac átlagánál jobban kerülhet ki a pénzintézet.

Előnyt jelenthet a banknak, hogy az elmúlt öt évben – a gazdasági felívelés időszakában – kényszerűen hozzászokhattak a most a hitelezés fenntartásához szükséges anticiklikus gondolkodáshoz. A válságban több vállalati partnerük is a lehetőséget látja és fejleszteni akar – Balog Ádám szerint az első NHP-programhoz hasonlóan akár magasabb is lehet az állami-jegybanki hitelprogramok beruházási célú felhasználása.

A szakember – aki az első bankadó bevezetésekor adóügyi államtitkár volt – úgy véli, az állam vagy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) integráltabb folyamatokra, nagyobb számokra, adatokra lát rá, míg egy bank sokkal részletesebb problémákkal szembesül. A moratóriumról bankvezetőként első körben az jutott eszébe, hogy pillanatok alatt újabb, jókora IT-fejlesztésbe kell fogniuk, a bankadóról pedig az, hogy miként lehet majd elszámolni, a meghozott intézkedések milyen mértékben hatnak majd üzleti lehetőségeikre, milyen hatással bírnak a hitelezésre.

Az MKB első embere szerint amit banki szinten el lehet követni annak érdekében, hogy a hitelezési veszteségeket ésszerű keretek között tartsák, arra a bankrendszer ma jobban felkészült, mint a korábbi válság idején, szofisztikáltabbak.

Ugyanakkor a szektor nyereségességét leginkább az befolyásolja majd, milyen lesz a makrogazdasági pálya – ha a várt V alakú válságot éljük meg, sokkal kisebbek lesznek a veszteségeik.

Az interjú a Világgazdaság pénteki számában olvasható