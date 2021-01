Alexandre Arnault a Tiffany élén

A francia milliárdos, Bernard Arnault fia tölti be az LMVH érdekeltségébe tartozó ikonikus Tiffany & Co. ékszercég alelnöki tisztjét, amelynek során a termékekért és a kommunikációért fog felelni.

A vállalatot Anthony Ledru CEO-val közösen irányítja – írja a Forbes, a Bloomberg értesüléseire hivatkozva.

A mindössze 28 éves fiatalember Arnault öt gyermeke közül a harmadik.

Mérnöki végzettséggel rendelkezik. Korábban többek között egy bőröndgyártó céget menedzselt és a Fendi divatháznál digitális innovációval foglalkozott.

Az ifjú üzletember nagy babérokra tör, édesapja nyomdokaiba szeretne lépni és idővel átvenni a cégvezetést. Az elemzők úgy vélik, a mostani pozíciója, amely New Yorkba szólítja, nagyon hasznos lesz számára a vezetői készségeinek fejlesztésében. Miközben az apja is teszteli, hogy el tudná-e irányítani később akár a teljes luxuscég-birodalmat. Bernard többi gyermeke is a cégcsoportban dolgozik. Delphine, Alexandre féltestvére a Louis Vuitton alelnöke.

Luca Solca, a Bernstein elemzője szerint:

Az az ötlet, hogy tapasztalt menedzsereket összepárosítanak a tulajdonosi család ifjú tagjaival és jövőbeni lehetséges cégvezetőivel, gyümölcsöző szokott lenni.

Alexandre az első számú esélyes örököse a Bernard Arnault által felhalmozott, mintegy 114 milliárd dollár értékű, hatalmas vagyonnak, amellyel Európa első számú, míg a világ harmadik leggazdagabb embereként tartják számon.