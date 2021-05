Digitális valutát gyártanak az oroszok

Az orosz központi bank megerősítette, hogy már idén kifejlesztik a digitális rubel prototípusának platformját. Ezzel Moszkva nagyot lépne előre a 2020-ban bejelentett tervek realizálásában.

Moszkva tehát már ebben belehúzhat a saját, jegybank által kibocsátott digitális fizetőeszköz fejlesztési folyamatában – írta meg az RT.com.

Az Origo szemléje kiemelte, hogy a jegybank egyik vezető hivatalnoka az Állami Duma pénzügyi bizottsága előtt közölte, év vége előtt kifejlesztik a digitális rubel prototípusának platformját, majd piaci szereplők bevonásával tervezik meg a projekt következő fázisait.

A központi bank egyébként még 2020-ban állt elő a digitális rubel koncepciójával, amely a terv szerint párhuzamosan működne a hagyományos fizetőeszközökkel. Fontos különbség, hogy az állami digitális fizetőeszközök sokkal kevésbé kockázatosak, mint a klasszikus kriptovaluták, ugyanis ezek mögött teljes egészében ott állnak a jegybankok, illetve a hagyományos valuták értékei is megtámogatják őket.

Mindazonáltal izgalmas lesz a cikk szerint, hogy a lakosság hogy fogadja majd a projektet.

Nemrég a Skolkovo Center for Research in Financial Technologies and Digital Economy nevű szervezet végzett egy kutatást a témában. Az eredmények alapján a megkérdezettek durván fele támogatta a digitális rubel ötletét, míg a válaszadók 40 százaléka ellenezte a koncepciót.