Dinamikus hitelfelfutást tervez az NBB

A Nemzetközi Beruházási Bank (NBB) egy multilaterális közép-kelet-európai régióra koncentráló pénzintézet – mondta Nikolay Kosov, az NBB igazgatósági elnöke. Az induláskor, 2012-ben a befizetett tőke 60 százaléka orosz volt, azóta azonban sok minden változott, a 329,61 milliárd eurónyi befizetett tőke 45,52 százaléka származik Oroszországból, Magyarország részaránya 12,14 százalék.

A hitelportfólióban az EU-tagállamokba irányuló ügyletek 73 százalékot tesz ki, míg az aktív tőkepiaci műveletek több, mint 50 százaléka irányul az EU-tagállamokba – mondta az igazgatósági elnök. A bank eddig 9 országba fektetett hiteleket, a hitelportfólió nagysága a 2017-es 664 millió euróról 753 millió euróra emelkedett.

Az eszközérték a 2017-es 1,096 milliárd euróról 1,194 milliárd euróra emelkedett az elmúlt év során. Az NBB 2022-ig terjedő üzleti terve az eszközállomány 1,7 milliárd euróra növelésével számol, míg a kihelyezések állománya 1,2 milliárd euróra növekedhet.

Jozef Kollar, a bank első elnökhelyettese szerint az NBB „európaizálása” kapcsán elmondta, hogy a bank tőkepiaci kibocsátásainak 70 százaléka az EU-tagországaiban zajlott. A bank minden országban tovább akarja folytatni a kötvénykibocsátásait.

Rumyana Kyuchukova kockázatkezelésért felelős elnökhelyettes szerint a fejlesztési bank olyan projektek finanszírozására is alkalmas, amelyeket más piaci alapon gondolkodó hitelintézetek nem vállalnak be. A bolgár szakember jelezte: a bankba Bulgária 45 millió euró tőkét helyezett, ám már most 250 millió euróra rúg azon befektetések értéke, amelyeket az NBB Bulgáriában eszközölt. Alexandru Florescu pénzügyi vezető pedig azt jelezte:

hogy a bank romániai befektetései hétszeresen haladták meg a bankhoz történő román tőkejuttatás mértékét.

A hitelportfólió 17 százaléka köthető Bulgáriához, 13 százaléka Oroszországba, 11 százaléka Szlovákiához, 10 százaléka Romániához. Magyarország részaránya jelenleg csak 3 százaléka köthető.

A magyar programok között kiemelték a 37 millió eurós garanciát, amelyet a Sberbanknak adtak a Hunent mélykúti víziszárnyas-feldolgozójának adott hiteléhez. Az NBB szeret együttműködni piaci hitelintézetekkel, a tájékoztatón elhangzott, a bank jelenleg 125 bankkal áll kapcsolatban.

Elliott Auckland a bank vezető elemzője szerint a befektetési döntéseiket az adott tagállamok gazdasági fejlődése határozza meg, ennek kapcsán látható, hogy a tagállamok között a legkomolyabb gazdasági növekedésre jelenleg Magyarország és Románia képes. A bank tervei szerint 2022-ig 250 millió euróra emelkedik a magyarországi hitelállomány.

Nagyon büszke vagyok a szüleimre, ők más évszázadban, más korszakban és társadalmi berendezkedés idején éltek és dolgoztak. Édesapám dolgozott Magyarországon, szerette az itteni népet és üdvözölte az itteni reformokat

– kommentálta Nikolay Kosov a szüleivel kapcsolatos sajtóhíreket. A diplomáciai mentesség bevett dolog, ilyen mentességet élvez a bank Moszkvában ma is, de más hasonló szervezetek is élveznek hasonló kedvezményeket azokban az országokban, ahol jelen vannak – reagált Nikolay Kosov az erre vonatkozó kérdésre.

Az NBB-ben 110 dolgozó van 9 országból érkeztek a munkatársak, közöttük tudomásunk szerint nincsenek kémek – mondta a bankigazgató, hozzátéve, mindössze 22 személy van a pénzintézetnél, akik az indulás óta jelen vannak a bankban. Négy év a kérésemre szüntettük meg a kvótarendszert, amelyben a bank egyes pozicióit a tagállami részvényesek tölthették be. Ilyen kinevezési rend működik ma még számos nemzetközi intézménynél, nálunk azonban nyílt pályázatok alapján születnek döntések a munkatársak kinevezéséről – jelentette ki Nikolay Kosov.

A bank dolgozóinak 35 százaléka ma is orosz, az elmúlt fél évben kiírt pályázatokon ugyanakkor 80 százalékban nem orosz szakemberek nyertek el kinevezést. A pénzintézet még keresi végleges központját, egyelőre a Váci úton bérelnek irodát, a sajtóban megjelent Lánchíd palota is az egyik potenciális helyszín – jelezte az igazgatósági elnök.